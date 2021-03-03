Актриса Мария Аронова назвала комедию «Пара из будущего» мужским фильмом

Актриса театра и кино Мария Аронова в преддверии российской премьеры фильма «Пара из будущего» поделилась ощущениями от новой киноленты Алексея Нужного. Фантастическая комедия о попадающей в прошлое супружеской паре на грани развода выйдет в широкий прокат 4 марта.

Народная артистка РФ, сыгравшая в фильме главную роль, отметила, что комедия с элементами мелодрамы получилась совсем не женским фильмом.

«С моей точки зрения, Алексей Нужный снимал, в общем-то, мужской фильм, — выразила мнение собеседница ФАН. — Мне кажется, что это в определенной степени диалог режиссера с самим собой, выраженный через героев Сергея Бурунова и Дениса Парамонова, который играет персонажа Сережи в молодости».

Актриса предположила, что «Пара из будущего» может быть связана с какой-то личной историей режиссера Алексея Нужного или с историей близкого ему человека. Сам кинематографист не отрицает эту связь. За несколько месяцев до выхода картины режиссер рассказал о том, что значит для него новый проект.

«Мы сняли очень трогательную, но в то же время бойкую историю с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях, — писал Алексей Нужный в Instagram. — Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью».

Закрытый предпремьерный показ фильма состоялся 1 марта. Приглашенные знаменитости высоко оценили работу режиссера. Например, Камиль Ларин, ранее сыгравший в другом фильме Нужного, «Обратная связь», не удержался и поделился своими впечатлениями с подписчиками Instagram.

«Очень рекомендую! И насмеялся, и нарыдался)))))!!!», — написал актер в социальной сети.

Российская премьера новой киноленты Алексея Нужного («Я худею», «Громкая связь», «Огонь») состоится 4 марта. Действие фильма «Пара из будущего» разворачивается в недалеком будущем — 2040 году. Комедия рассказывает о супружеской паре, Евгении (Сергей Бурунов) и Александре (Мария Аронова), чьи отношения остыли после 20 лет брака. Развестись у главных героев тоже не получается, так как в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга.

Однако судьба дает им шанс: герои оказываются в прошлом, в тот самый день, когда влюбленный и юный Женя (Денис Парамонов) сделал предложение прелестной Саше (Дарья Коныжева). Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто, так как молодые станут сражаться за свою любовь.

Ранее Мария Аронова в эксклюзивном интервью ФАН поделилась впечатлениями от совместной работы с Сергей Буруновым в новом фильме «Пара из будущего».