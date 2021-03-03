Делегация из Мальты посетит Ливию для осмотра инфраструктуры аэропорта «Митига»

Валлетта, 3 марта. Делегация представителей Управления гражданской авиации Министерства транспорта Мальты посетит столицу Ливии для осмотра инфраструктуры аэропорта «Митига», сообщает информационное агентство Libya Observer.

По данным СМИ, целью визита является проведение проверки объектов воздушной гавани на соответствие процедурным спецификациям. Эти мероприятия крайне важны для властей двух государств, поскольку в ближайшее время они планируют возобновить полеты.

Делегация в составе высокопоставленных должностных лиц прибудет в Ливию на следующей неделе, отмечают журналисты издания. Представители европейской страны посетят аэропорт «Митига», расположенный в десяти километрах от центра Триполи, чтобы осмотреть все находящиеся там инфраструктурные объекты на факт соответствия оперативным стандартам. Кроме того, они обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере пассажирских авиаперевозок.

Напомним, вторая воздушная гавань ливийской столицы появилась в 1995 году на месте бывшей военной базы, построенной для ВВС Италии в 1923 году. В период Второй мировой войны здесь базировались сначала немецкие самолеты, а затем американские. После «арабской весны» 2011 года многие иностранные компании отменили рейсы в «Митигу» в целях безопасности из-за проходивших боестолкновений и разрушения части сооружений.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Al-Buraq Air возобновляет полеты между восточной Ливией и Тунисом.