Топ-10 самых известных песен Элвиса Пресли

Спустя 44 года после смерти Элвиса Пресли его синглы пользуются популярностью у широкой аудитории и нескольких поколений. Путь Элвиса к славе не был сложным и тернистым — он быстро прослыл королем рок-н-ролла, однако в его карьере были взлеты и падения.

Музыка Элвиса Пресли до сих пор является одним из наиболее коммерчески успешных продуктов. При жизни он выпустил более сотни синглов, 23 студийных альбомов и 30 мини-альбомов. Самые популярные синглы короля рок-н-ролла — в материале ФАН.

It's Now or Never

Сингл It's Now or Never вышел в свет в 1960 году и занял первые места в многочисленных чартах. Песня написана на мелодию неаполитанской ’O sole mio. It's Now or Never — второй сингл по количеству проданных экземпляров в карьере Элвиса Пресли и один из самых продаваемых в истории.

Tutti Frutti

Песня Tutti Frutti принадлежит американскому певцу Литлу Ричарду, однако популярность ей принес Пресли, перепев ее в своем стиле. Песня вошла в альбом Elvis Presley, вышедший в марте 1956 года.

Good Luck Charm

Песня Good Luck Charm появилась в 1962 году и достигла первого места в суммарном чарте Hot 100 для всех жанров музыки.

Suspicious Minds

Элвис выпустил песню Suspicious Minds в качестве сингла в 1969 году, эта запись стала последним из 17 хитов Элвиса, которые возглавляли национальный хит-парад США. Композитором сингла стал Марк Джеймс, также написавший Always On My Mind, In the Ghetto и Kentucky Rain. Suspicious Minds неожиданно покорила американские чарты и вернула Пресли утерянную популярность.

Jailhouse Rock

Впервые Элвис Пресли исполнил Jailhouse Rock в 1957 году одновременно с выходом кинофильма «Тюремный рок», в котором он сыграл главную роль. Некоторые из персонажей, упомянутых в песне, являются реальными людьми. Jailhouse Rock вошла в альбом с соответствующим названием вместе с синглами Young and Beautiful, I Want to be Free, Don’t Leave Me Now.

A Little Less Conversation

Сингл A Little Less Conversation стал саундтреком к художественному фильму «Немного жизни, немного любви» с Элвисом. Песню записали еще в марте 1968 года, в июне она была перезаписана для телеконцерта Comeback Special, но в шоу задействована не была. Сингл вошел в сборник 1998 года Memories уже после смерти Элвиса.

Trouble

Песню Trouble Пресли впервые исполнил в кинофильме 1958 года King Creole. Запись вышла на альбоме-саундтреке Элвиса.

Blues Suede Shoes

Blues Suede Shoes — известная песня в жанре рок-н-ролл, впервые исполненная американским певцом Карлом Перкинсом в 1955 году. Идея песни появилась у Джонни Кэша — он рассказал Перкинсу о летчике, с которым он встретился во время прохождения армейской службы в Германии. Летчик был одет в синие военные ботинки. Кэш предложил Карлу написать песню об этой обуви.

Сначала Перкинсу идя показалась глупой — что можно написать про синие замшевые ботинки? Однако во время гастролей он услышал, как парень сказал своей девушке: «Эй, не наступай на мои синие замшевые туфли». Эта броская фраза стала рефреном песни Blue Suede Shoes.

Запись кавер-версий песен была стандартной практикой, поэтому Пресли перепел понравившуюся ему композицию. Кавер Элвиса оказался настолько удачным, что затмил оригинал.

Love Me Tender

Песня Love Me Tender написана на основе сентиментальной баллады времен Гражданской войны для дебютного кинофильма с участием Элвиса. Впервые Пресли исполнил ее на шоу Эда Салливана, уже на следующий день издатель получил около миллиона предварительных заказов на грампластинку с этой песней. Сингл возглавил музыкальный хит-парад США и оставался на вершине пять недель.

Can't Help Falling in Love

Песня Can't Help Falling in Love вышла в свет в 1961 году и стала саундтреком фильма «Голубые Гавайи» с участием Элвиса. Мелодия основана на французской песне XVIII века «Plaisir d'Amour». Can't Help Falling in Love заняла 394-ю позицию в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.