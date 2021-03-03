Пилоты Тихоокеанского флота РФ выполнили первые самостоятельные полеты над Камчаткой

Петропавловск-Камчатский, 3 марта. Молодые летчики Тихоокеанского флота России совершили свой первый самостоятельный полет на истребителях-перехватчиках МиГ-31 над Камчаткой.

Юные пилоты прошли обучение в Учебном центре подготовки летного состава Минобороны России и сдали зачеты. Теперь в составе истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке РФ состоялись их первые самостоятельные полеты. Маневры проходили на высотных истребителях МиГ-31. Военнослужащие продолжат свою подготовку дальше и изучат навыки ведения воздушного боя, а также несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Ранее ФАН писал, что экипажи истребителей МиГ-31БМ провели воздушные учения под Тверью. На истребителях МиГ-31БМ экипажи ЗВО России отработали приемы ближнего боя на больших и средних высотах с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух-воздух».