ДТП с автобусом произошло в Боливии, более 20 погибших

Кочабамба, 3 марта. Пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в овраг в Боливии. В результате катастрофы, которая произошла в департаменте Кочабамба, погибли более 20 человек, об этом сообщило издание El Deber.

El vehículo involucrado es un ómnibus de la empresa Trans Carrasco que viajaba con alrededor de 45 pasajeros y cayó por un barranco de unos 150 metros#Accidente #Bolivia #Transito #Omnibus #elCaribe #Internacionales https://t.co/XWIZYvmdeG — El Caribe (@ElCaribeRD) March 2, 2021

Авария произошла в ночь на 2 марта на 72-м километре трасы Кочабамба – Санта-Крус. Автобус, принадлежавший компании Trans Carrasco, следовал из города Ивиргарзама и упал в овраг с высоты примерно 70 метров. Всего в салоне на момент аварии находилось 45 человек. 21 человек, больше пятнадцати получили ранения. Спасатели продолжать работу на месте крушения до наступления дня.

#Bolivia | Una veintena de fallecidos y varios heridos dejó el embarrancamiento de un autobús de la empresa Trans Carrasco, ocurrido en la Carretera Cochabamba-Santa Cruz, según informó este martes el subcomandante de la Policía, coronel Jhonny Corrales. pic.twitter.com/dsVgw8XHcx — Atlantide (@Atlantide4world) March 2, 2021

«До раннего утра проводилась скоординированная работа полиции и пожарных для спасения пострадавших и погибших в аварии, число которых на данный момент составляет 20 человек», — говорится в сообщении боливийских спасателей.

Пострадавшие были доставлены в больницы близлежащих городов Коломи, Сакаба и Кочабамба.

Второе спасение Эрвина Тумири

В автобусе находился авиационный механик Эрвин Тумири, который прославился тем, что выжил при падении самолета в Колумбии в 2016 году. Тогда на авиалайнере из 68 пассажиров и 9 членов экипажа уцелели всего шесть человек, и боливиец оказался одним из них. Он отделался лишь ушибами и несколькими порезами.

В результате в аварии с автобусом Тумири вновь получил лишь легкие повреждения – у него ранено колено и небольшая царапина на спине, его выпишут в ближайшие дни. В социальных сетях шутят, что у него несколько жизней, как у кошки.

Erwin Tumiri, técnico de aviación que sobrevivió a la tragedia de Chapecoense, se accidentó esta mañana en Bolivia.



El bus en el que viajaba cayó a un abismo y 21 personas murieron.



¿Erwin? Tuvo heridas menores y recibirá el alta médica en los próximos días. pic.twitter.com/G0vgVxFfkB — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) March 2, 2021

Боливийцы скорбят

Кроме ДТП с автобусом в Боливии за минувшие сутки произошла еще одна крупная трагедия. В университете Эль-Альто в результате падения с четвертого этажа погибли семь студентов. Боливийцы в соцсетях оплакивают смерть 27 человек за один день.

«Моя страна Боливия оплакивает ужасную трагедию, произошедшую в Государственном университете Эль-Альто — Ла-Пас. Я не могу представить себе боль семей, потерявших своих близких», – написала у себя в Twitter Нэнси Карбалло.

Mi país Bolivia está de luto por la terrible tragedia que ocurrió en La Universidad Pública de El Alto - La Paz (UPEA) , no me imagino el dolor de las 7 familias que perdieron a sus seres queridos.???? https://t.co/4kGgAWQKqb — °•Nancy•°ˢᵘᵍᵃ°• (@_NancyCarballo_) March 3, 2021

«Боливия в трауре. Укрепляйте семьи и обретайте вечный покой!» — поделился еще один пользователь Хесус Вильяроэль.