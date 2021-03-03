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ДТП с автобусом произошло в Боливии, более 20 погибших

ДТП с автобусом в Боливии, более 20 погибших

Кочабамба, 3 марта. Пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в овраг в Боливии. В результате катастрофы, которая произошла в департаменте Кочабамба, погибли более 20 человек, об этом сообщило издание El Deber.

Авария произошла в ночь на 2 марта на 72-м километре трасы Кочабамба – Санта-Крус. Автобус, принадлежавший компании Trans Carrasco, следовал из города Ивиргарзама и упал в овраг с высоты примерно 70 метров. Всего в салоне на момент аварии находилось 45 человек. 21 человек, больше пятнадцати получили ранения. Спасатели продолжать работу на месте крушения до наступления дня.

Место аварии автобуса в районе Коломи

«До раннего утра проводилась скоординированная работа полиции и пожарных для спасения пострадавших и погибших в аварии, число которых на данный момент составляет 20 человек», — говорится в сообщении боливийских спасателей.

Пострадавшие были доставлены в больницы близлежащих городов Коломи, Сакаба и Кочабамба.

Второе спасение Эрвина Тумири

В автобусе находился авиационный механик Эрвин Тумири, который прославился тем, что выжил при падении самолета в Колумбии в 2016 году. Тогда на авиалайнере из 68 пассажиров и 9 членов экипажа уцелели всего шесть человек, и боливиец оказался одним из них. Он отделался лишь ушибами и несколькими порезами.

В результате в аварии с автобусом Тумири вновь получил лишь легкие повреждения – у него ранено колено и небольшая царапина на спине, его выпишут в ближайшие дни. В социальных сетях шутят, что у него несколько жизней, как у кошки.

Боливийцы скорбят

Кроме ДТП с автобусом в Боливии за минувшие сутки произошла еще одна крупная трагедия. В университете Эль-Альто в результате падения с четвертого этажа погибли семь студентов. Боливийцы в соцсетях оплакивают смерть 27 человек за один день.

«Моя страна Боливия оплакивает ужасную трагедию, произошедшую в Государственном университете Эль-Альто — Ла-Пас. Я не могу представить себе боль семей, потерявших своих близких», – написала у себя в Twitter Нэнси Карбалло.

«Боливия в трауре. Укрепляйте семьи и обретайте вечный покой!» — поделился еще один пользователь Хесус Вильяроэль.

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