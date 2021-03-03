Корчевникову назначили свидание в эфире шоу «Судьба человека»

Москва, 3 марта. Телеведущий Борис Корчевников проявил интерес к дочери известного актера Геннадия Сайфулина Анастасии. Это произошло в эфире программы «Судьба человека».

Геннадий Рашидович стал гостем программы, в студии появились его жена и дочь. Актер в эфире шоу стал расхваливать наследницу — девушка окончила продюсерский факультет ГИТИСа, работает киноагентом. По его словам, Настя — шустрая и очень открытый человек.

«Не замужем?» — поинтересовался холостой Борис Корчевников. «У нее разные, очень серьезные варианты были. То она взбрыкнет. То еще что-то такое», — сказал Сайфулин. «Мне самой интересно, какие там у меня варианты были. Серьезные, — ответила Анастасия. — Ладно, мы с Борей в кино сходим. Кто-нибудь билеты купит. А там посмотрим».

После того, как девушка назначила Борису свидание, ведущий пообещал посмотреть, что идет в кинотеатрах.

«Думаю, что в любом случае такая красивая девушка недолго будет не замужем», — добавил Корчевников.

Борис Корчевников так и не смог найти семейное счастье. Хотя ведущий не раз признавался, что готов к созданию семьи.