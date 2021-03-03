Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Москва, 3 марта. Доллар подешевел на 1,0568 рубля — до 73,5187 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на четверг.

Курс евро по сравнению с показателем на среду снизился на 68,84 копейки — до 88,8768 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 89,11 копейки, составив 80,4298 рубля.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее спрогнозировал, что текущий год может стать хорошим для развивающихся фондовых рынков, в том числе для российского рынка акций. Зарубежным инвестиционным фондам, чтобы купить акции на Московской бирже, сначала надо купить рубль, и есть вероятность увидеть доллар 65–67 рублей.