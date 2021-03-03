Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями

Москва, 3 марта. Актриса Паулина Андреева и ее супруг, режиссер Федор Бондарчук стали родителями. Артистка родила своему знаменитому мужу сына.

О рождении малыша Андреева сообщила на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала черно-белое фото, на котором она еще беременна, и оставила лаконичную подпись.

«Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021 г.», — написала супруга Бондарчука.

Поклонники не смогли поздравить актрису с радостным событием в соцсети, поскольку возможность комментирования поста она ограничила. Однако всего за несколько минут публикация собрала больше 6 тыс. лайков.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в сентябре 2019 года. Режиссер ранее был женат на модели и светской львице Светлане Бондарчук, от этого брака у него есть двое детей. Паулина Андреева признавалась, что в статусе жены Бондарчука есть ряд недостатков.