Зеленский разворовывает Украину на больших стройках в стране

Киев, 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский постепенно превращается в экс-главу страны Петра Порошенко. С таким мнением выступил политолог Кирилл Молчанов.

Как считает эксперт, Зеленскому нужны эфемерные достижения, поэтому сейчас на Украине актуальна тема большого строительства. С приходом весны, когда снег растает, на дорогах появятся огромные ямы в этих самых местах строительства, убежден Молчанов.

«Если раньше был нарратив, что при экс-президенте Петре Порошенко пять лет воровали на армии, то сейчас начинает появляться нарратив, что при Зеленском воруют на дорогах», — рассказал политолог.

Распиаренный Зеленским проект о строительстве может сыграть с ним злую шутку, считает эксперт. Кроме того, Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, а свои провалы активно списывает на пандемию COVID-19, как и Порошенко когда-то свалил все на войну в Донбассе.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выразила надежду, что Евросоюз (ЕС) обратит внимание на действия Украины в отношении свободы слова, заявил депутат от фракции Илья Кива. По его словам, ЕС следует немедленно дать оценку решениям Зеленского. Украинский лидер «сорвался в штопор беспредела» и нарушил конституцию, уверен нардеп.