Главврач больницы в Магаданской области отремонтировал квартиру за счет государства

Магадан, 3 марта. Магаданские следователи возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главного врача Хасынской районной больницы. Как стало известно ФАН, медик, которого уволили после криминального скандала с недвижимостью, сделал ремонт в съемной квартире за счет денег, принадлежащих медицинскому учреждению.

По версии следователей СК, подозреваемый в период с 2017 года по 2019 год проживал в поселке Палатка Хасынского городского округа Магаданской области. У хорошего специалиста не было своего жилища, и он решил снять квартиру, хотя ему было предоставлено служебное жилье. После чего врач захотел отремонтировать помещение за счет больницы.

Строительные материалы для улучшения жилищных условий он закупил на деньги больницы, и по бумагам получилось, что ремонт был произведен якобы в служебном помещении, которое ему предоставило медицинское учреждение. По данным следствия, бывший заведующий потратил на эти цели более 360 тыс. рублей.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Растрата с использованием служебного положения». Уголовные дела возбуждены на основании материалов, собранных управлением экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров.

Бывший главный врач категорически отрицает свою вину. Он утверждает, что все его действия были в рамках закона.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит длительное тюремное заключение.