Уровень реки Тускарь в Курске приближается к критической отметке

Курск, 3 марта. В регионе за паводковой обстановкой постоянно следит единая дежурно-диспетчерская служба. Специалисты областного Гидрометцентра сообщили, что пока уровень реки Тускарь не преодолел критическую отметку, однако близок к ней.

«Уровень воды в реке Тускарь составляет 318 сантиметров», — отметила администрация города Курска.

Особый контроль ведется за подверженными к подтоплению улицам региона, таким как Прилужная, Лучистая, Утренняя, Арматурная и Черняховского.

В Курске организована специальная комиссия, которая занимается разрешением проблемных ситуаций, связанных с весенними паводками. Они созданы в каждом округе областного центра.

Обратиться к ним можно по следующим номерам телефонов:

Центральный округ - 70-23-12,

Железнодорожный округ - 26-12-75, 26-09-34,

Сеймский округ - 37-04-70.

Ранее ФАН сообщал, что МЧС приглашало курян на временную работу спасателями-переправщиками на время сезона весеннего половодья. Жители региона смогут бесплатно пройти необходимое обучение и будут официально трудоустроены по срочному договору на один месяц.