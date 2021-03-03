Путин поручил МВД установить причины роста преступности в ряде регионов РФ

Москва, 3 марта. Рост преступности зафиксирован в ряде регионов России. Об этом на расширенной коллегии МВД рассказал президент страны Владимир Путин.

Глава государства поручил ведомству выяснить причины увеличения числа преступлений. Путин также обратил внимание, что каждое четвертое преступление, совершенное подростками, относится к категории тяжких или особо тяжких. Такую статистику он назвал тревожным сигналом, на что нужно обратить внимание.

«Участковые должны владеть ситуацией на своей территории, чаще общаться с жителями, выявлять назревшие конфликтные ситуации своевременно, активнее работать с гражданами из так называемых групп риска», — заявил президент РФ.

Путин напомнил, что с 2020 года участковым предоставлены дополнительные полномочия для пресечения разного рода противоправного поведения. Он подчеркнул, что полномочиями нужно уметь своевременно и грамотно пользоваться.

Ранее Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны активнее выявлять факты хищения денег из государственного бюджета.