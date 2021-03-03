Посол РФ гарантировал безопасность «Спутника V» на фоне споров о вакцинации в Перу

Лима, 3 марта. Перу рассчитывает закупить российскую вакцину «Спутник V» в ближайшее время. Неблагоприятная ситуация в сфере здравоохранения требует от властей страны более быстрых действий по поставкам препарата от COVID-19. Одним из таких вариантов может стать закупка вакцин различных производителей частными компаниями. Однако президент Франсиско Сагасти выступает против подобных мер.

Надежда на «Спутник»

Сагасти сообщил о переговорах с российским Центром имени Гамалеи о поставке примерно 10 млн доз вакцины «Спутник V», сообщает RPP Noticias

Sagasti sobre iniciativa privada para compra de vacuna rusa Sputnik-V: "No está registrada". https://t.co/BlOV2Ys4HG pic.twitter.com/4dNcgSjnMI — RPP Noticias (@RPPNoticias) March 2, 2021

При этом президент скептически отнесся к варианту, при котором вакцину будут распространять среди населения частные компании-посредники.

«При покупке вакцины у посредника не знаешь, является ли препарат законным, будет ли он безопасным», — объяснил свою точку зрения перуанский лидер во время пресс-конференции в Центральном военном госпитале.

Издание AS Peru приводит слова российского посла в Перу Игоря Романченко. Онзаявил о безопасности «Спутника» не только во время клинических испытаний, но и в рамках массовой вакцинации миллионов людей в РФ и других странах. Дата доставки российской вакцины в Перу станет известна после итоговых переговоров между двумя странами.

Частные компании и их права на поставки вакцин

По словам Сагасти компании смогут самостоятельно закупать вакцины, если не будет дефицита препаратов в стране.

«Позже придет время, когда эта нехватка вакцин исчезнет; возможно, вакцинация против COVID-19 будет похожа на вакцинацию против гриппа», — предположил президент.

По оценкам Национальной конфедерации институтов частного бизнеса (Confiep), частный сектор Перу может начать закупку вакцин с третьего квартала 2021 года, сообщает агентство EFE.

Однако не все согласны с позицией Сагасти. Газета Peru.21 приводит слова кандидата в президенты страны Даниэля Салаверри. Он назвал «плачевным» запрет частным компаниям приобретать вакцины от коронавируса. Цель массовой вакцинации состоит в том, чтобы «привить как можно скорее и больше людей», заявил он.

«Речь идет не о богатых и бедных. Никто не пытается выиграть голоса. Пусть частники покупают вакцины, но из каждых трех одна вакцина должна быть пожертвована государству», — предложил политик.

Daniel Salaverry: “El argumento del presidente Sagasti para no dejar que los privados vacunen es deplorable” https://t.co/vtd5I3lBni — Diario Perú21 (@peru21noticias) March 3, 2021

«Вакцинагейт» и коллапс системы здравоохранения

Перуанские СМИ сообщали о 500 высокопоставленных чиновниках, включая экс-президента Мартина Вискарру и его жену, которые тайно вакцинировались от COVID-19 задолго до начала общенациональной прививочной кампании. За «VIP-вакцинацию» им грозит до восьми лет тюрьмы. Инцидент привел к политическому кризису в стране и получил название «Вакцинагейт».

Перу считается наиболее пострадавшим государством Латинской Америки в результате пандемии COVID-19. Исправить ситуацию может программа Covax Facility, созданная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Альянс Гави). Проект предполагает доставку в латиноамериканские страны 26 млн вакцин с марта по май. Из них 1,4 млн доз будут направлены в Перу.

COVAX Facility enviará al Perú 1.4 millones de vacunas en los próximos 3 meseshttps://t.co/tosvOBK2i4 — Diario Gestión (@Gestionpe) March 2, 2021

С начала пандемии в Перу зарегистрировано более 1,33 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1,23 млн человек, скончались более 46 тысяч. За сутки коронавирусом заболело более восьми тысяч человек, умерло 400 перуанцев.