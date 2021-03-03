Древнюю колесницу обнаружили на раскопках в Помпеях. ФАН-ТВ

Античная колесница провела под землей два тысячелетия. Она предназначалась для особо торжественных случаев.

Археологи нашли древнюю колесницу в районе Чивите Джулиане. Предположительно ранее там находились конюшни богатой виллы. Несмотря на то, что под землей конструкция находилась два тысячелетия, по словам экспертов, сохранилась практически нетронутой. Судя по убранству средство передвижения использовалось для особых торжественных случаев. Скорее всего в колеснице отвозили невест на брачные церемонии, также ее могли использовать на праздниках и парадах.

«Помпеи продолжают удивлять людей открытиями, и так будет продолжаться еще несколько лет, поскольку еще предстоит раскопать 20 гектаров. Прежде всего, это показывает, что это место еще можно улучшить и привлечь туристов со всего мира», — говорит Дарио Франческини, министр культуры Италии.

Колесница сделана из железа, бронзы и олова. Одними из элементов ее декора являются изображения героев античной мифологии — Эроса, сатиров и нимф.

Напомним, древний город Помпеи располагался недалеко от Неаполя, в регионе Кампания. В результате извержения вулкана Везувия в 79 году н. э. он был погребен под слоем вулканического пепла. Сейчас район является археологическим памятником и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.