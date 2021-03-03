Коротков и ИГИЛ: какую информацию проверяет Следственный комитет

Проверка в отношении сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова продолжается. Следственные органы изучают сведения о предполагаемом сотрудничестве петербургского журналиста с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

10 марта состоится очередное заседание в Приморском районном суде Санкт-Петербурга по иску Короткова к редакции ФАН. К сожалению, как сообщают наши юристы, в случае вынесения решения в указанную дату оно может быть не в нашу пользу.

Правоохранительные органы по таким статьям, как «Пособничество терроризму», проводят тщательные и долгие проверки. Ведь речь идет о наказании вплоть до пожизненного срока. Гражданский суд так долго ждать не может. На момент рассмотрения гражданского дела по существу материал проверки сообщения о возможном преступлении Короткова еще находится у следователей СК РФ. А законами Российской Федерации не предусмотрена обязанность суда на этом основании приостанавливать рассмотрение дела.

Поэтому, несмотря на наличие в материалах дела пояснений лиц, подтверждающих возможное сотрудничество Короткова, журналиста АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета», с террористической организацией ИГИЛ, а также письменных доказательств распространения Коротковым сведений, создающих опасность гибели граждан России, участвующих в антитеррористических операциях (что содержит признаки состава преступления — содействия террористической деятельности, ст. 205.1 УК РФ), у судьи нет законной возможности в отсутствие обвинительного приговора на момент вынесения решения признать оспариваемые положения в вышеуказанных публикациях соответствующими действительности.

Мы понимаем, что судья связана установленным законом порядком. Лишь возбуждение уголовного дела и следующий за ним уголовный процесс с обвинительным приговором сделают возможным пересмотреть итог данного судебного разбирательства по вновь открывшимся обстоятельствам. Что и будет сделано, как только правоохранители окончательно разберутся в преступной деятельности журналиста.

При этом важно отметить, что по результатам проверки заявления Короткова о клевете в результате публикации вышеуказанных статей Следственный комитет РФ отказал заявителю в возбуждении уголовного дела, что подтверждает отсутствие нарушения со стороны ООО «ФАН» в части распространения заведомо ложных сведений.

Пока же Федеральное агентство новостей решило вспомнить все, что известно о возможном сотрудничестве Короткова с террористами на данный момент, чтобы читатель сам мог оценить, насколько достоверны собранные нашей редакцией доказательства.

Первое подозрение

Впервые информация о том, что Денис Коротков может сотрудничать с террористами «Исламского государства», появилась в Telegram-канале Directorate4 10 сентября 2017 года.

Там опубликовали фотографии ликвидированного в Сирии боевика ИГИЛ. На снимке рядом с его трупом лежали распечатанные на официальных бланках террористической организации публикации «Фонтанки» за авторством Дениса Короткова. На одном из листков был написан личный телефонный номер петербургского журналиста.

«Вероятно, все вышеперечисленное могло принадлежать представителю Службы безопасности Халифата («Амният») или же боевику из разведывательной роты. Интересно, что на одном из бланков написан номер телефона с петербургским кодом. По нашим данным, номер принадлежит журналисту «Фонтанки» Денису Короткову. Это говорит о том, что, возможно, «Амният» контактировал непосредственно с самим журналистом», — предположили авторы Telegram-канала.

Как следует из сопроводительного текста, редакция Directorate4 обращалась к петербургскому журналисту за комментарием, однако тот отказался давать какие-либо объяснения.

«Мы обратились за комментарием к Денису Короткову, но он отказался обсуждать эту тему, сказав лишь, что его телефон не является секретом. После этого мы попытались узнать номер телефона журналиста, зная лишь его имя и место работы, так чтобы сам Коротков об этом не узнал, но потерпели неудачу. Сомневаемся, что боевики ИГ, находящиеся в Сирии, могли справиться с этой задачей лучше. Если наши предположения верны, то контакт между «Амниятом» и журналистом состоялся. Однако по понятным причинам ни одна из сторон об этом не распространяется. Так бы все и осталось в тайне, если бы не гибель боевика и ошибка бюрократов из ИГ», — резюмируют авторы канала.

Личные данные

3 февраля 2018 года в Сирии героически погиб майор Роман Филипов. Его самолет был подбит боевиками одного из незаконных бандформирований в небе над городом Саракиб в провинции Идлиб. Филипов катапультировался и на земле вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. До последнего он отстреливался от нападавших из пистолета Стечкина, а потом принял решение подорвать себя гранатой вместе с несколькими боевиками, которых специально подпустил к себе.

Его последние слова «Это вам за пацанов» стали неофициальным девизом борьбы с терроризмом по всему миру.

Два дня спустя Денис Коротков выпустил на «Фонтанке» статью «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В ней на примере героя России Романа Филипова петербургский журналист показал, как получить личные данные любого военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации, воспользовавшись дефектом сайта Минобороны РФ.

Циничная публикация Короткова вызвала большой общественный резонанс, так как его подробной инструкцией могли воспользоваться террористы для совершения преступлений в отношении тех военных, которые находились в командировке в Сирии, а также против членов их семей. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что именно это вскоре после выхода материала и произошло.

8 октября 2018 года российское издание «Коммерсант» сообщило об успешной операции ФСБ РФ.

В ходе нее удалось раскрыть и обезвредить группировку сторонников «Исламского государства» в Уфе. Террористы готовили два теракта в пассажирских автобусах, а также нападения на членов семей пилотов, которые участвовали в операции против ИГИЛ в Сирии.

«Перед арестом террористы как раз обсуждали с заказчиками акции, находящимися в этой стране (Сирии. — Прим. ФАН), что им делать с женщинами и детьми, которые окажутся у них в заложниках», — делился подробностями «Коммерсант».

Этот случай породил версию о том, что террористы могли узнать адреса семей российских военнослужащих, воспользовавшись инструкцией, которую опубликовал в «Фонтанке» Коротков. Так считал, например, член Союза добровольцев Донбасса Михаил Коломяткин, который обратился в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить статьи петербургского журналиста.

«К сожалению, в нашей стране представители незаконных группировок, запрещенных, я подчеркну, в России группировок, таких как ИГИЛ, имеют место, несмотря на активное им противодействие со стороны спецслужб. И информация, собранная Денисом Коротковым, может представлять угрозу для семей и близких военнослужащих. В Уфе, например, террористы готовили два теракта в общественном транспорте и нападения на семьи пилотов ВКС РФ, участвующих в операции против ИГИЛ», — объяснил свою позицию Комоляткин.

Действительно, данная ситуация косвенно указывала на возможное сотрудничество Дениса Короткова с «Исламским государством». Однако следствию все не хватало доказательств для привлечения журналиста к ответственности. Но в сентябре 2019 года о связях петербургского журналиста с террористами рассказал бывший участник ИГИЛ Шерзод Хасанов.

Сирийское интервью

Летом 2019 года корреспонденты Федерального агентства новостей занялись сбором информации о поддержке, которую США оказывали террористам в Сирии. Сотрудники ФАН, находясь непосредственно на территории ближневосточной страны, лично опрашивали как гражданских, так и военнослужащих, которые стали свидетелями сотрудничества американцев с ИГИЛ.

Тогда большой удачей стала возможность взять интервью у Шерзода Хасанова, которого в юном возрасте вывезли из Казахстана на территорию Сирии, подконтрольную террористам, и заставили заниматься радиоперехватом в интересах боевиков.

После недолгого обучения, которое заняло несколько месяцев, Хасанова в составе русскоязычного батальона привезли в район Пальмиры, который на тот момент контролировался террористами «Исламского государства». В его задачи входила прослушка радиопереговоров сирийских и российских подразделений.

Во время интервью он вспоминал, что однажды к ним в сопровождении полевых командиров ИГИЛ приезжали американцы. Они привезли оружие и специальные средства связи для обмена информацией с несколькими контактами. По словам Хасанова, привезенные устройства выглядели как мобильные телефоны, но такой модели, которую он до этого никогда не видел.

«Через вот эти телефоны мы им должны [были] давать информацию, типа мы хорошие, а они, кяфиры (то есть неверящие), — они какие плохие, и какие у нас подвиги», — объяснял в интервью Хасанов.

По словам бывшего члена «Исламского государства», среди тех, с кем он переписывался, был контакт из России.

«Я ему писал про наши подвиги, где русские позиции находятся. Про то, какие наши братья подвиги совершали, какие места брали, про использование «поясов шахида» и «шахид-мобилей». Я про это должен был писать. <…> Потом мы обменивались информацией. Он мне писал, что происходит у русских в Сирии. Я это громко зачитывал братьям, чтобы их боевой дух поднять», — рассказал в интервью ФАН Хасанов.

Он отмечал, что изначально не знал, что переписывается с российским журналистом. Однако, по его словам, Коротков сам проговорился кто он, когда интересовался подробностями гибели неназванного российского военнослужащего, погибшего в районе Пальмиры. (Предположительно, имеется в виду Александр Прохоренко). Также Коротков, предположительно, присылал свои статьи для отчета перед террористами.

«Помню, неоднократно я его [статьи] читал. Его зовут Денис Коротков, снизу текста написано было «Денис Коротков». <…> Он с ними (американцами. — Прим. ФАН) работал, они — с нами, то есть, получается, мы с ним — коллеги. Вместе работали. То есть, получается, и на нас (ИГИЛ. — Прим. ФАН) работал», — делал вывод в своем интервью Хасанов.

Казалось бы, фантастика, ведь зачем нужно плотно работать с ИГ российскому журналисту? Но следующие слова Хасанова дали нам объяснение, почему Коротков мог сотрудничать с ИГ. Возможно, он просто выполнял заказ своего спонсора вместе с другими российскими корреспондентами.

«Было много групп журналистов. Один раз я полдня был переводчиком у двух молодых парней, которые говорили по-русски. В один момент один из них сказал, что поездку в Сирию оплачивал какой-то российский олигарх Михаил. Потом я подошел к своему начальству и спросил: кто такой российский олигарх Михаил? Но они сразу заткнули мне рот, запретили вспоминать об этом и кому-либо говорить», — рассказал парень.

Говоря о российском олигархе Михаиле, скорее всего, Шерзод говорит об осужденном в России Михаиле Ходорковском. И тут паззл начинает складываться.

С беглым олигархом, который ненавидит свою собственную страну и государство, Дениса Короткова могут связывать весьма давние спонсорские отношения. Он ежегодно ездит на форумы «Открытой России», встречается с Ходорковским в Берлине, Чехии, Черногории.

Видео этой беседы было включено в расследование Федерального агентства новостей «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ», которое вышло 25 ноября 2019 года. И несмотря на то, что YouTube заблокировал канал ФАН, исходные файлы остались в редакционном архиве.

А теперь давайте вспомним, какие необычные эксклюзивы получал Коротков для своих статей, даже не выезжая из Петербурга. Сказанное Хасановым объясняет, откуда у корреспондента отдела расследований «Новой газеты» находятся видео и прочие материалы для изготовления статей, в том числе и фейковых. Российский журналист сотрудничает с США и антироссийски настроенными олигархами, оплачивающими ему расходы и работу, а также с ИГ. Это объясняет, как Коротков мог получил доступ к видео о ликвидированном террористе, цена которого около 10 тысяч долларов, и опубликовал статью якобы о действиях «ЧВК Вагнера». О стоимости рассказывал Telegram-канал «Караульный», которому пытались продать ролик.

Видео с уничтожением сирийца предлагали не только авторам в Telegram, но и различным СМИ. Файл для торгов появился в Сети в ночь с 12 на 13 ноября. И тут два варианта. Первый: видео Короткову могли просто выкупить после того, как журналист съездил к своему спонсору Ходорковскому в Берлин за получением премии на конференцию «Россия для граждан». Публикация ролика в «Новой Газете» произошла как раз после мероприятия.

Второй вариант: Коротков предположительно уже имел видео на руках от ИГ или Ходорковского и просто пытался его легализовать с помощью продажи. Вызывает сомнения и достоверность видео.

К тому же провокация либерального издания удивительным образом совпала с некоторыми запросами, которые мы отправили несколькими днями раньше знакомым Короткова. Скорее всего, именно этой публикацией журналист, сотрудничающий с ИГ, надеялся прикрыться от нашего расследования. Иначе с чего бы «Новой газете» публиковать его материал в самое нестандартное для них время, девять вечера четверга, и даже не разместить его в утренней газете. Явно материал готовился в спешке.

«Его даже не успели поставить на верстку. Не знаю, что Коротков пообещал [Дмитрию] Муратову, но тот нарушил все возможные внутренние правила, чтобы этот материал вышел. Не было даже нормального второго мнения, хотя в «Новой» это считается обязательным аспектом каждой статьи. Никто не присылал и запросов в Минобороны. Так у нас не работают. А тут прям сразу публикация», — утверждает один из сотрудников газеты, пожелавший остаться неизвестным.

«До сих пор с ИГИЛ»

Вскоре после выхода нашего расследования Коротков, отвечая на вопросы издания «Город 812», попытался опровергнуть озвученную Хасановым информацию, назвав его «чуваком с полотенцем на голове», который «мало походит на араба». Само интервью петербургский журналист назвал «неубедительным».

Однако нашему стрингеру в Сирии удалось получить еще один комментарий от Хасанова. Молодой человек назвал свое настоящее имя, которое ранее предпочитал не раскрывать, ответил на все претензии Короткова, доказал, что находится в Сирии и в очередной раз подтвердил то, что ранее рассказывал в интервью ФАН.

«Этот человек (Денис Коротков. — Прим. ФАН) пишет, что я вру, потому что я не араб. А когда я говорил, что я араб? Я этого не говорил. Я знаю арабский. Я ему учился. Я его учил в Египте, я его учил здесь. Я в ИГИЛ проходил много подготовочных лагерей. В городе Ракка, в Табке. Я называю настоящие имена командиров ИГИЛ: Абу Хайдар аль-Туниси, Абу Джафар аль-Дагестани, Абу Хамза и другие. Но там пишут, что я вру», — отвечает на обвинения «Новой газеты» Хасанов.

«Ну, понятное дело, что этот человек живет сейчас в России, у него проблемы из-за того, что я говорил. Я сейчас больше не ИГИЛ, я мирный человек. <…> Но он до сих пор с ИГИЛ, я это знаю. <…> И я говорил чистую правду. И это знает Коротков», — рассказал Хасанов.

Этот ответ был опубликован на сайте Федерального агентства новостей 28 февраля 2020 года.

Мы не остановимся

Доследственная проверка в отношении Короткова по факту сотрудничества с ИГИЛ проводится уже больше года. По нашей информации, следствию удалось допросить Шерзода Хасанова и некоторых лиц, которые тоже смогли подтвердить нашу информацию. Также правоохранители подтвердили, что Хасанов действительно состоял в ИГИЛ. Сейчас проводится сбор остальных доказательств возможному пособничеству террористам. Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении Короткова в любой момент.

Мы не остановимся в сборе собственных доказательств возможной причастности журналиста к террористической группировке. Мы считаем, что его действия неприемлемы с точки зрения не только журналистов, но и российских граждан. А значит, он должен быть наказан, если его вину признают российские правоохранительные структуры.

Тем более, что «Новой газете» не впервой прикрывать террористов. Как минимум два сотрудника издания в разное время открыто признавались в симпатиях к боевикам. Например, колумнист Ирек Муртазин. В 2002 году, когда вся Россия с содроганием следила за трагедией, разворачивающейся вокруг мюзикла «Норд-Ост», бывший председатель ВГТРК-Татарстан Муртазин открыто сочувствовал террористам. 24 октября 2002 года он вел прямой эфир, где называл боевиков «чеченскими повстанцами», а террористический акт — актом отчаяния.

Вторая «сочувствующая» — Ольга Боброва — осенью 2018 года опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».

Для редакции Федерального агентства новостей подобное неприемлемо, поэтому мы всегда будем искать новые факты о журналистах, которые позволяют себе работать с боевиками, даже если они будут постоянно подавать на нас в суд.

1 Организация запрещена на территории РФ.