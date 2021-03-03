Ив Монтан и лифчики из СССР: легенда, подмочившая репутацию французского секс-символа

Некруглый юбилей: 77 лет назад, 2 марта 1944 года, великий актер и певец Ив Монтан дебютировал на сцене в Париже. Так началась карьера французского секс-символа, одного из самых любимых в СССР западных исполнителей.

Не будем напоминать биографию итальянского самородка, который навсегда связал свою жизнь с Францией, став воплощением этой страны. Биография Ива Монтана хорошо известна, фильмы с его участием и песни в его исполнении в России до сих пор популярны. Не секрет, что Монтан не был аскетом. Много лет Монтан был вместе со своей знаменитой женой Симоной Синьоре, которая была старше его более чем на 20 лет. Монтан и Синьоре считались одной из самых красивых и популярных пар в шоу-бизнесе. До Синьоре в объятиях Монтана побывала Эдит Пиаф, которая была его первой наставницей. Известно о коротком и бурном романе Монтана с Мэрилин Монро. Впрочем, Монтан, говорят, не отличался болтливостью в таких вопросах и предпочитал не распространяться о своих победах.

Ив Монтан и советские лифчики

История, как Ив Монтан, человек левых взглядов, дружески относившийся к СССР, умудрился рассориться с советскими властями (после чего его имя надолго оказалось в Советском Союзе фактически под запретом) обросла легендами, в которых реальность переплетена с вымыслом.

Как рассказала ФАН учительница на пенсии Ольга Владимировна, она еще от своих родителей слышала один из вариантов этой истории.

«Моя мама, которая давно умерла, была очарована Монтаном и даже в него влюблена, — рассказала собеседница ФАН. — Но, как она мне рассказывала, когда стало известно, что Монтан посмеялся над советскими женщинами, выставив напоказ купленное в Москве нижнее белье, у нее как отрезало. Говорит, после этого даже не могла слушать его песни и одобряла введенный на него запрет».

На самом деле все было не совсем так, как рассказывали на советских кухнях (одну из популярных, но не соответствующих действительности версий приводит историк моды Александр Васильев). Советских граждан действительно «отлучили» от Монтана, но не из-за вполне невинных лифчиков, а все-таки из-за политики: артист, несмотря на всю свою любовь к СССР, осудил ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Впрочем, выставку, точнее небольшое «пати для своих» на тему советского нижнего белья он действительно организовал. Но было это немного раньше — в 1963 году. Именно тогда Монтан вместе с Симоной Синьоре посетил СССР — французские артисты были почетными гостями III Московского кинофестиваля. Гуляя по Москве, Монтан и Синьоре зашли на выставку местной легкой промышленности, где увидели образцы советского женского нижнего белья.

На изысканного француза увиденное произвело столь сильное впечатление, что он стал скупать в московских магазинах поразившие его атрибуты жизни советской женщины: монструозные лифчики, которые язык не поворачивался назвать бюстгальтерами; панталоны, которые в народе ласково называли трико; комбинации (сегодня многие просто не знают, что в советское время обозначали этим словом) и тому подобное. Свои приобретения Монтан привез в Париж, где мини-коллекция попалась на глаза его другу и продюсеру Филиппу Жерару (его иногда путают с известным французским актером Жераром Филиппом), который организовал из этих сокровищ выставку.

Выставка была небольшая, но шуму наделала много: французы, а еще больше француженки от всей души посочувствовали советским женщинам, для которых в то время нормальное нижнее белье было недоступной роскошью.

В Москве от креатива Монтана в восторг не пришли, но большому другу Советского Союза тогда это сошло с рук, никаких цензурных ограничений на его творчество не последовало. А вот после 1968 года Монтан действительно перестал упоминаться в СССР, запрет был снят только в 1980-е.

Вообще советское нижнее белье — большая и непростая тема, связанная со многими комплексами советских женщин, а особенно девушек и девочек. Отметим, более 20 лет назад в России прошла знаковая выставка «Память тела», посвященная женскому нижнему белью в СССР, экспонаты для которой были собраны из частных коллекций. Выставка с успехом была показана в нескольких городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

О популярности Монтана в СССР говорит, что о нем по заказу Марка Бернеса в 1956 году специально была написала песня, которая называлась «Когда поет далекий друг». Монтану песня очень нравилась, позже он ее с оригинальным французским текстом включил в свой репертуар. Исполнял Монтан и другие русские и советские песни.

Скончался Монтан в 1991 году, пережив на шесть лет свою супругу Симону Синьоре. Они похоронены рядом на знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез.