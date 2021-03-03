Политолог рассказал, как должна ответить РФ на осквернение танка Т-34 под Нарвой

Вильнюс, 3 марта. Ставшие уже традиционными осквернения советских памятников в Прибалтике пополнил еще один инцидент. На этот раз под Нарвой неизвестные вандалы написали на памятнике танку Т-34 оскорбительные слова.

«Падшим героям амфетаминовой войны. 2018», — гласила надпись на историческом памятнике.

Российские дипломаты уже успели высказать свое возмущение по этому поводу. Представители российского посольства призвали местные власти найти и наказать злоумышленников.

Политолог Михаил Смолин, однако, считает, что эстонские правоохранители не станут никого искать. Эксперт уверен, что порча танка не первая подобная акция. Согласно идеологии прибалтийского государства, ожидать от эстонцев остановки расследования не стоит. Смолин указал, что если даже вандалы будут объявлены в розыск, никакого наказания не последует.

«Мне кажется, что экономические санкции имеют хорошее воздействие в отношении прибалтийских государств. Поэтому, мне кажется, можно подумать, какие дополнительные экономические санкции можно применить», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Политолога удивила география появления надписи. Оскорбительная надпись появилась недалеко от города, большая часть населения которого этнически русские. Он пояснил, что русофобия пустила корни уже и в восточную часть Эстонии и в сегодняшнее напряженное время такое событие не является хорошим предзнаменованием.

Ранее ФАН писал о том, что Эстония во время членства в ООН запомнилась лишь своими нападками на Россию и Белоруссию для того, чтобы засвидетельствовать свою антироссийскую позицию и понравиться ведущим европейским государствам.