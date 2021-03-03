Итальянские ученые разработали светящуюся временную татуировку

Рим, 3 марта. Временная татуировка, информирующая владельца о состоянии его здоровья, создана группой итальянских ученых. Тату наносится при помощи OLED-технологий.

Результаты научного исследования появились на сайте Wiley Online Library. Согласно словам специалистов, в будущем созданные с помощью светодиодов татуировки смогут сигнализировать о состоянии организма человека. Обычно OLED-технологии, благодаря которым и удалось создать временную татуировку, используются в производстве экранов смартфонов и телевизоров.

Нанесение изображения на кожу производится при помощи органических светодиодов OLED, поделились эксперты. Они изготавливаются на татуировочной бумаге, а затем переносятся на кожу при надавливании. Также бумажное изделие смачивают водой. Вдобавок к этому, тату может светиться при соблюдении ряда условий. Таким образом, она может предупреждать человека об обезвоживании при физических нагрузках.

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