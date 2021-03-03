Сенатор от Крыма призвала сохранять школы искусств в зданиях культурного наследия

Объекты культурного наследия, в которых работают детские школы искусств, обязательно нужно сохранять. Об этом ФАН заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

В среду, 3 марта, в Совфеде в рамках «правительственного часа» выступила министр культуры Ольга Любимова. По итогам встречи сенатор от Крыма отметила, что во всех регионах есть объекты культурного наследия, которые нуждаются в реставрации. Ковитиди предложила включить эти работы в основные мероприятия по модернизации детских школ искусств.

«Сохранение объектов уникального культурного наследия является одной из важнейших задач государства», — напомнила собеседница агентства.

Ковитиди отметила, что модернизация детских школ искусств, переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, а также реконструкция детских театров сегодня предусмотрены национальным проектом «Культура».

«Однако этот нацпроект не учитывает, что соответствующие сооружения могут являться объектом культурного наследия, которые нуждаются в реставрации», — обратила внимание сенатор.

Она рассказала, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала ее предложение, отметив, что Крым — уникальный регион, заслуживающий особого внимания.

Напомним, сегодня состоялось юбилейное, пятисотое заседание Совета Федерации. Оно началось со звучания гимна России. Его исполнил в начале сессии Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.