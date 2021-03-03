Путин призвал МВД активнее выявлять хищение бюджетных средств

Москва, 3 марта. Сотрудники правоохранительных органов должны активнее выявлять факты хищения денег из государственного бюджета. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Мера касается в том числе и бюджетных средств, которые выделены на борьбу с пандемией коронавируса нового типа в стране. Заявление российский президент сделал на заседании расширенной коллегии МВД.

Путин потребовал от министерства жестко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капиталов за границу. Дальнейшую декриминализацию экономики и противодействие коррупции Путин назвал приоритетными задачами МВД.

Во время заседания коллегии ФСБ, которое прошло 24 февраля, президент России поручил продолжать последовательную борьбу с коррупцией в стране на всех уровнях власти.