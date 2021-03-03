Колокольцев потребовал защитить подростков от участия в незаконных акциях

Москва, 3 марта. Нельзя допускать вовлечение подростков в несогласованные массовые акции, подчеркнул глава МВД России Владимир Колокольцев.

Молодежь, особенно несовершеннолетних, следует оградить от различных провокаций. Соответствующую задачу Колокольцев поставил на расширенном заседании коллегии министерства.

Выступавший чуть ранее президент страны Владимир Путин также потребовал в соответствии с законом реагировать на попытки вовлекать детей в незаконные митинги. При этом он указал на возросшую эффективность профилактики правонарушений в молодежной среде. Органам внутренних дел во взаимодействии с коллегами следует активно вести мониторинг интернет-пространства, выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Пресненский суд 11 февраля избрал меру пресечения в отношении юноши, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН во время несанкционированной акции.