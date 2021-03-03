У компании режиссера Сарика Андреасяна хотят отсудить десятки миллионов рублей

Москва, 3 марта. Компания режиссера Сарика Андреасяна Enjoy Movies практически рассчиталась с долгами, однако у организации хотят отсудить десятки миллионов рублей.

Сейчас за Enjoy Movies числится лишь налоговая задолженность, слегка превышающая 60 тысяч рублей, что для кинокомпании не является значительной суммой. Единственное судебное разбирательство, в котором фигурирует название компании Андреасяна, связано с фильмом «Корпорация Деда Мороза».

«Это иск ООО «Ангел» к Enjoy Movies и ООО «Реновацио». Иск солидарный на 50 миллионов рублей. Первую инстанцию ООО «Ангел» проиграло», — сообщил источник ФАН.

Сарик Андреасян и его брат уже успели создать новую организацию под названием «Большое кино». Фонд кино подал иск к компании из-за денег, выделенных на фантастический боевик «Кома», провалившийся в прокате. В производство этой ленты вкладывался и актер Михаил Галустян, который в итоге получил за долги права на фильм «Непрощенный».