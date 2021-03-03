Американская телеведущая назвала администрацию Байдена обслугой иностранцев и олигархов

Остин, 3 марта. Ведущая консервативного телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире жестко раскритиковала администрацию президента США Джо Байдена, обвинив в цензуре и манипуляции гражданами.

Ингрэм раскритиковала Байдена за кризис на границах Штатов в прямом эфире ее личной телепередачи Ingraham Angle на телеканале Fox News.

«Прямо сейчас администрация Байдена панически пытается справиться с тем, что происходит на наших границах. Мы находимся на пороге самого страшного гуманитарного кризиса за последние 50 лет, и виной тому безрассудные действия администрации президента и его безответственные обещания», — заявила Ингрэм.

Телеведущая обвинила правительство в сокрытии правды — журналистов не допускают в приграничные учреждения без сопровождения местных чиновников, что делает работу невозможной.

«То, что происходит сейчас — намеренное вырождение американского народа. Вы лишаете американцев права на достойные зарплаты и достойную жизнь и заменяете их мигрантами, которых эксплуатируете в нечеловеческих условиях», — продолжает ведущая.

Впрочем, уверена Грэм, невозможно ожидать чего-то другого от правительства, состоящего из карьеристов, желающих как можно дольше покрутиться перед телекамерами. Власть президента в США оказалась в глубочайшем кризисе.

«Нет ничего более опасного, чем правительство, состоящее из экспертной обслуги для иностранцев и олигархов. Обслуги, которая относится к своим гражданам как к иностранцам, а к иностранцам — как к своим гражданам. Мы живем в стране, в которой человек, сидя за большим столом, не может принимать больших решений», — заключает она.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как демократические СМИ США констатировали «политическую смерть» губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо после ряда обвинений в сексуальных домогательствах.