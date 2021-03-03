Средняя стоимость нового автомобиля в России увеличилась на 13%

Москва, 3 марта. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили средневзвешенную стоимость нового легкового автомобиля в Российской Федерации.

Информацию эксперты представили по данным за январь 2021 года. Средняя цена новой машины на рынке страны в начале года равнялась сумме в 1 миллион 803 тысячи рублей.

«Это на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года», — пишет агентство.

Одновременно с этим средневзвешенная цена автомобиля иностранного производства в подотчетный период достигла 2 миллионов 111 тысяч рублей, прибавив 14,1%. Средняя стоимость российского автомобиля добралась до отметки в 747 тысяч рублей, увеличившись на 7,7%.

Жители России могут столкнуться с дефицитом машин на отечественном рынке. Проблема в нехватке чипов, которую отмечают поставщики электроники для автомобилей. Без этих деталей машины не смогут попасть в продажу, сообщает Федеральное агентство новостей.