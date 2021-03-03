Минюст РФ признал «Альянс» иноагентом

Москва, 3 марта. Министерство юстиции РФ признало организацию «Альянс» Васильевой иностранным агентом.

Как сообщили Федеральному агентству новостей (ФАН) в ведомстве, в ходе проверки установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.

«На запрос от 03.03.2021 сообщаем, что во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации 03.03.2021 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», возглавляемый Васильевой А.Е.», — говорится в ответе Минюста РФ для ФАН.

Руководитель организации Анастасия Васильева обвиняется по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованном митинге.

Ранее сообщалось, что на несогласованном митинге в Москве в январе была задержана глава «Альянса» Анастасия Васильева. Организация входит в структуру организаций блогера Алексея Навального. По факту участия в несогласованной акции в отношении Васильевой составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ.