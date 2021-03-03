Российский певец Николай Басков может использовать большое количество охранников из-за страха потерять свои деньги. Таким мнением в беседе с ФАН поделился его коллега Юрий Лоза.

Лоза прокомментировал сообщения СМИ о том, что продюсер Виктор Дробыш осудил манеру Баскова нанимать дополнительную машину сопровождения с личной охраной.

«Каждый человек живет так, как ему хочется. У нас ведь не запрещено иметь столько охранников, сколько хочется», — заметил собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что не видит повода критиковать оперного певца за «армию» охранников.

«Ну, боится Басков — что ж тут поделаешь? Опасается, что его растерзает толпа влюбленных поклонников. Вот такой парень — боязливый. Я не боюсь. У меня нет охраны, а он — боится. Как его можно за это осуждать?» — заметил Лоза.

Он указал на причинно-следственную связь, которая, по его мнению, может присутствовать в поведении Баскова.

«Люди сами выбирают для себя образ жизни. Вот у меня нет охраны, потому что взять нечего. Он показывает, что он богат, поэтому ему нужна охрана. Тут все одно от другого зависит. Расскажите всем, что у вас дома лежат 100 млн рублей. Я уверяю, что вам придется ставить дверь, использовать охрану и видеонаблюдение. Все из-за того, что появятся желающие забрать у вас эти деньги. Басков ведет себя по такой логике. Всем говорит: «У меня много денег». В этот момент ему становится страшно от мысли, что эти богатства теоретически могут быть отобраны. Поэтому он нанимает много охраны», — подытожил композитор.

Ранее Юрий Лоза рассказал о том, как с женой спасался из пятизвездочного отеля в Таиланде.