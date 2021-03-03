Сарик Андреасян передал Галустяну права на фильм «Непрощенный» из-за долгов

Москва, 3 марта. Популярный актер Михаил Галустян получил права на кинокартину режиссера Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Причиной разбирательства между представителями киноиндустрии стал фантастический фильм «Кома», в который компания Галустяна «Фреш-Фильм» вложила 15 миллионов рублей. Поначалу картину должна была снимать «Энджой мувиз» Андреасяна, однако вскоре студия обанкротилась из-за провала целого ряда кинолент в прокате.

Режиссер и его брат создали новую компанию под названием «Большое кино». Фильм «Кома» все же выпустили, но в прокате он собрал в два раза меньше затраченных на него денег. Как указано в определении Арбитражного суда города Москвы, компании Галустяна и Андреасяна заключили мировое соглашение, и режиссер вернул актеру долг, но не деньгами.

«Ответчик по настоящему мировому соглашению передает истцу в качестве отступного исключительное право в полном объеме (отчуждение исключительного права) на аудиовизуальное произведение в формате полнометражного художественного фильма под названием «Непрощенный (Калоев)»», — говорится в документе.

Компания Сарика Андреасяна и его брата уже получила иск от Фонда кино из-за фильма «Кома». От создателей ленты требуют вернуть 65 миллионов рублей, выделенных фондом.