Куряне недовольны большими очередями в поликлиниках и грубостью медперсонала

Курск, 3 марта. Центром управления региона с 24 февраля по 1 марта был проведен опрос среди жителей Курска. Социологи выяснили, с какими проблемами куряне сталкиваются чаще всего при обращении в медицинские учреждения.

Большинство опрашиваемых беспокоят большие очереди на прием к специалистам. Второе место заняли сложности при обращении в больницу по телефону для записи к врачу, в том числе через портал «Госуслуг». На третьем месте оказалась грубость медицинского персонала в отношении своих пациентов.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Курской области был возмущен нарушениями масочного режима в торгово-развлекательных центрах города. Он отметил, что, если так будет продолжаться, то ситуация с COVID-19 в регионе может ухудшиться.