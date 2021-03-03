Певица Наталия Власова обвинила шоу Андрея Малахова в подставе

Москва, 3 марта. Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова рассказала, как ее подставили на шоу известного телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир».

По словам певицы, она согласилась на участие в программе, поскольку ей пообещали, что выпуск посвятят ее творчеству. Она также ждала в финале отца и возможность примириться с ним. Власова не в ладах с родителем после того, как он очень некрасиво поступил с ее матерью.

«После 30 лет брака моя мама, всю жизнь работавшая и поднявшая нас с братом, осталась на улице с одной сумкой. Он не только ее, но и нас, своих детей, выписал из квартиры, сделав бомжами», — пожаловалась певица.

Исполнительница добавила, что половину квартиры купили родители ее матери, поэтому можно считать, что отец украл это жилье. Редакторы программы Малахова хотели сделать шоу об этом конфликте, но Власова отказывалась, пока они не пообещали ей устроить возможность примирения с членом семьи. В результате обещания выполнены не были.

«Меня же просто развели. <...> Я была готова забыть все и начать с чистого листа, если бы не эта отвратительная ситуация. В результате «Прямой эфир» сделал наше перемирие невозможным. Как бы страшно это ни звучало, но из-за Андрея Малахова я рассталась с отцом навсегда», — сказала артистка в интервью «Экспресс газете».

Обвинения в адрес Малахова и его передачи и раньше звучали со стороны звезд. Например, мать певицы Наташи Королевой была возмущена тем, как в программе освещали скандал с изменой Сергея Тарзана Глушко.