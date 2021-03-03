Киев не пускает на территорию Украины машины УВКБ ООН из Луганска

Луганск, 3 марта. Киев препятствует проезду на территорию Украины машин с гуманитарной помощью УВКБ ООН, которые ранее привезли груз на территорию ЛНР через КПП «Луганск — Счастье».

Соответствующее заявление озвучила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

Напомним, в субботу 27 февраля украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявила, что представители ЛНР не пропустили на свою территорию гуманитарную помощь ООН через КПП у населенного пункта Счастье в Донбассе​​​. Кобцева опровергла эту информацию, отметив, что заявление украинской стороны — это провокация, направленная на срыв реализации договоренности об открытии новых пунктов пропуска в Донбассе.

«Изображая из себя ярого блюстителя норм международного права, киевские власти продолжают показывать явный деструктив даже в вопросе выполнения обязательств по отношению к международным миссиям», — говорится в сообщении Кобцевой в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.

По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе, гумконвой из 11 машин прибыл на территорию республики 1 марта, а 3 марта отправился обратно на Украину. Однако Киев не пускает в страну пустые фуры, которые теперь находятся в серой зоне на пока еще неработающем пункте пропуска «Луганск — Счастье».

Ранее в ДНР потребовали разъяснений от Киева о причинах блокировки гумпомощи в Донбасс, сообщает Федеральное агентство новостей. Однако вместо конструктивного диалога на Украине начали работать над процессом внесения изменений в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года, согласно которой Киев намерен вернуть территории ЛНР и ДНР под контроль Украины до указанного срока, передает телеканал «360».