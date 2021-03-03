Российская военная полиция и Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) предоставили гуманитарную помощь более чем 400 семьям беженцев в сирийских провинциях Эс-Сувейда и Деръа. Об этом сообщает специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Продовольственные наборы были распределены между 89 семьями, размещенными в лагере Рсас (провинция Эс-Сувейда), и 350 семьями в деревне Бакка (провинция Деръа).

Российская программа гуманитарной поддержки охватывает все освобожденные территории Сирийской Арабской Республики. Помощь оказывается населению наиболее пострадавших от войны районов.

Эхо войны

В ходе затяжного военного конфликта на территории Сирии боевые действия затронули многие провинции, включая Эс-Сувейду и Деръа.

В освобожденных регионах постепенно налаживается мирная жизнь: восстанавливается инфраструктура, вводятся в строй школы, больницы и системы жизнеобеспечения. Тем не менее многие необходимые товары остаются в дефиците.

В республике регулярно реализуются гуманитарные программы при участии российских военных, направленные на поддержку сирийского населения и преодоление последствий войны.