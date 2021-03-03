Минцифры предупредило об опасности фишинговых рассылок от имени портала «Госуслуги»

Москва, 3 марта. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прокомментировало сообщения о рассылке фишинговых писем от имени «Госуслуг».

Как подчеркнули в ведомстве, портал не может отправлять пользователям сообщения, в которых требуется указать банковские реквизиты или информацию СНИЛС. Авторами таких писем являются мошенники.

«Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — сообщил Олег Качанов, заместитель главы Минцифры.

В ведомстве напомнили, что пользователям портала следует проверять уведомления на сайте, если возникают подозрения на мошеннические действия. Минцифры ведет постоянный мониторинг сайтов, которые используют похожее доменное имя, и своевременно блокирует их во избежание печальных последствий и для подавления активности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают письма под видом сообщений от портала «Госуслуги». Они очень похожи на настоящие, используют те же логотипы и схожий шрифт.