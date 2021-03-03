Политолог Дзермант рассказал, кто призывает запретить русский язык в Белоруссии

Санкт-Петербург, 3 марта. Белорусская оппозиция настаивает на вытеснении русского языка в стране. Согласятся ли белорусы с их мнением и что в таком случае произойдет в стране, рассказал политолог, директор центра изучения интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Русский язык является вторым государственным языком [в Белоруссии]. Понятно, что среди оппозиции, ядром которой являются прозападные националисты, появляются идеи убрать русский язык на второй план», — объяснил Алексей Дзермант, напомнив о программе Светланы Тихановской.

Программа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая быстро исчезла с ее сайта, содержала ряд лозунгов и положений неконструктивного и откровенно провокационного характера. В документе была поставлена «долгосрочная цель — вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белорусизация жизни, жизнедеятельности страны за счет во многом искусственного внедрения белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык».

Эксперт отметил — все понимают, что команда Тихановской состоит в основном из националистов, воспитанных западными структурами. То есть они включились в борьбу с русской культурой под знаменем Тихановской. Когда это вызвало скандал, они попытались обособиться от данной программы. Однако эти стремления никуда не делись и в любой удобный момент могут вернуться. Примерами для белорусской оппозиции являются Украина, Прибалтика и Польша, подчеркнул Дзермант.

«Однако население в любом случае возразит данной борьбе, потому что белорусы голосовали за русский язык. Естественно, никакие резкие подобные ходы народ не воспримет. В Белоруссии сложился естественный баланс: русский язык повсеместен, белорусский — тоже имеет свою нишу. То есть нарушение этого баланса вызовет возмущение большинства белорусов», — рассказал эксперт.

Ранее ФАН сообщал, в Белоруссии намерены развивать традиции и «хороший национализм».