В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержан руководитель аэропорта

Челябинск, 3 марта. Стало известно о задержании директора челябинского аэропорта Андрея Осипова. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) привезли задержанного в управление.

Вместе с директором международного аэропорта имени Курчатова на допрос доставлены еще несколько руководителей, отвечающих за безопасность на предприятии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на силовые структуры.

По данным СМИ, гендиректора Андрея Осипова подозревают в мошенничестве, ему готовятся предъявить обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ. Спецслужбы заинтересовались фигурантом из-за нескольких аварий в инженерной инфраструктуре аэропорта. Известно, что недавно она прошла многомиллиардную модернизацию. Задержание директора может лишить аэропорт международного статуса, сообщает источник издания. В пресс-службах воздушной гавани и УФСБ по региону отказались комментировать информацию. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В рамках уголовного дела в городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.