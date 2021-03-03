После избиения заключенных задержан третий сотрудник ИК-1 в Ярославле

Ярославль, 3 марта. Правоохранители задержали еще одного сотрудника ярославской колонии, где избивали заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Это третий работник исправительной колонии №1, задержанный после появления в Сети видеозаписи с избиением заключенных.

Потерпевшего по делу об истязании осужденных в ИК-1 Евгения Маркова заподозрили в совершении новых преступлений. Следователи считают, что мужчина мог быть причастен к краже велосипедов, совершенной группой лиц. После проверки данной информации против него возбудили уголовное дело. Ранее он был осужден за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.