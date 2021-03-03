Японские аниматоры оказались в бедственном положении из-за низких зарплат

Токио, 3 марта. Газета The New York Times рассказала об условиях труда и низком уровне зарплат японских деятелей аниме-культуры.

Индустрия в стране растет ежегодно, при этом аниматоры и художники остаются жить практически за чертой бедности. Младшие специалисты получают ежемесячно в качестве заработной платы около 200 долларов, что считается в Японии нормой. При повышении по службе зарплата значительно увеличивается, однако большинство деятелей аниме-индустрии не могут себе позволить завести семью с их уровнем дохода, о чем журналистам рассказал аниматор Тэцуя Акуцу.

«Жить в Японии довольно дорого: Тэцуя Акуцу тратит почти всю свою зарплату на аренду маленьких апартаментов в окрестностях Токио и еду. А большинству его коллег не хватает денег и на это», — ссылается на The NYT автор DTF.

Дело в том, что на рынке сегодня много талантливых художников, которые для японских студий лишь «пушечное мясо». К тому же правительство страны предпочитает не замечать данную проблему, пишут СМИ.

«Оплата труда аниматоров не соответствует нормам японского законодательства», — рассказал активист Дзюн Сугавара.

В местном министерстве труда бездействуют, объясняя такое решение отсутствием коллективной жалобы от аниматоров. Поэтому ряд студий пытается работать с проблемой своими силами: руководство Kyoto Animation старается официально трудоустраивать всех своих сотрудников, а Netflix помогает молодым аниматорам в Японии зарабатывать достойно.

Японские художники еще в прошлом году стали уходить от традиционного вида занятости и искать новые способы заработка. К примеру, дизайнер ShuKa создает уникальные защитные маски в виде фантастических персонажей. Творения мастера в стиле киберпанк, по его мнению, хорошо защищают слизистую от вируса. Подробности были представлены в материале ФАН-ТВ.