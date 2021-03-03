Анастасия Волочкова намекнула на новый роман спустя месяц после расставания с женихом

Москва, 3 марта. Известная российская балерина Анастасия Волочкова намекнула на новые романтические отношения. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

Еще недавно знаменитость рассказывала о своих отношениях с тайным избранником, которого она тщательно скрывала от общественности. Звезда балета даже говорила, что собирается выйти замуж за него.

Но отношения оказались непрочными, и в конце января артистка объявила о расставании. Долго горевать Волочковой не пришлось, и уже в начале марта она намекнула на новые романтические отношения.

Звезда отправилась в романтическое путешествие. Волочкова поехала со своим спутником в Петербург на машине, сделав по пути остановку в одном из придорожных кафе.

«Прекрасное спонтанное романтическое путешествие», — подписала снимок Анастасия.

Анастасии Волочковой приписывают романы со многими мужчинами, в том числе с актером Никитой Джигурдой. Однако эпатажная звезда опровергает связь с бывшей примой Большого театра. Актер подчеркнул, что хранит верность фигуристке Марине Анисиной, с которой вновь обручился.