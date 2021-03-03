Путин сообщил о росте преступности в киберсфере

Москва, 3 марта. Количество преступлений в киберсфере заметно выросло за прошедшие шесть лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД России.

Правоохранительные органы не успевают следить за расширяющимся полем для преступлений в IT-сфере. По словам российского президента, за прошедшие шесть лет число правонарушений выросло в девять раз.

Путин призвал сотрудников МВД активно мониторить интернет и наладить тесную связь с банками, сотовыми операторами и интернет-провайдерами. Это необходимо для того, чтобы уметь предотвращать киберпреступления до их совершения.