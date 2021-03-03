Президент России заявил об успешной работе МВД в 2020 году

Москва, 3 марта. Министерство внутренних дел (МВД) в прошлом году в целом успешно решило поставленные задачи, отметил президент России Владимир Путин.

Полиция действовала грамотно, четко и без сбоев, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, подчеркнул глава государства на расширенном заседании коллегии МВД. Он пояснил, что имеет в виде целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере.

При этом граждане ждут еще большей эффективности от всех уровней власти, госведомств, в том числе от правоохранителей. Путин выразил надежду, что сотрудники МВД используют весь свой потенциал, чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей.