Путин заявил, что россияне ждут большей эффективности от МВД и органов власти

Москва, 3 марта. Россияне ждут эффективной работы от МВД и других органов власти, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступает на расширенной коллегии МВД России. По словам Путина, по всей строгости закона будут наказывать тех граждан, кто пытается помешать работе правоохранителей.

«Активно прорабатываются меры защиты правоохранителей и членов их семей от любых угроз, в том числе в соцсетях», — рассказал российский лидер на коллегии.

Он также выразил надежду, что полицейские используют весь свой потенциал, чтобы выйти «на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей».

Ранее Путин назначил государственного советника Игоря Маслова на пост начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.