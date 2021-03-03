Приход весны у многих ассоциируется с первыми и теплыми лучами солнца и, конечно же, с одним из самых главных праздников — Международным женским днем. Этот день заставляет многих мужчин поломать головы, чтобы выбрать подарок для своих дочерей, девушек или жен.

Но сегодня мы предлагаем поговорить о другой, не менее важной категории женщин, которых тоже нельзя оставлять без подарка в этот большой праздник, — о подругах. Рассмотрим самые оригинальные и интересные идеи подарков для подруги на 8 Марта и расскажем о каждом из них поподробнее. Будьте уверены, что лучшая подруга останется в восторге!

Выбираем самое лучшее

Прежде чем отправиться за подарком, лучше подумать, чем увлекается ваша подруга и что она любит. Наверняка вы хотите своим подарком продемонстрировать ей свое уважение, заботу и дружескую любовь. Поэтому к этому делу стоит подойти ответственно, поскольку любительнице рукоделия вряд ли придется по душе спортивное снаряжение, а девушке, страдающей аллергией, уж точно не подойдет корзина с набором цитрусовых. Начнем с чего-то небольшого и простого и перейдет к более оригинальным идеям.

Магнитный планер

Эту вещицу можно повесить на холодильник или на небольшую магнитную доску. Любые напоминания на нее легко наносятся маркером и так же легко стираются. Планер позволяет составить распорядок дня, проконтролировать питание и режим сна. Так что эта вещь станет очень полезной для девушки, которая решила привести свою жизнь в порядок и начала именно с режима.

Ежедневник

Еще один не менее полезный подарок для дам, которые любят фиксировать свои планы на бумаге и обязательно иметь их при себе в любой ситуации. Здесь же можно посчитывать съеденные калории, делать в течение дня какие-то интересные заметки и оставлять напоминания. Этот вариант отлично подойдет девушкам-карьеристкам или студенткам. Заранее поинтересуйтесь, какой у вашей подруги любимый цвет, чтобы выбрать наиболее подходящую обложку.

Спортивная бутылка

Такой презент точно оценят все любительницы спорта. С наступлением тепла многие девушки выходят заниматься бегом на улицу или же покупают абонементы в спортзал, поэтому такая бутылочка точно не помешает. Можно выбрать вариант с встроенным шейкером, который помогает взбить и избавить от комочков различные протеиновые коктейли.

Фитнес-браслет

Будет актуален для тех, кто собрался ходить в спортзал, следить за своим распорядком дня и режимом сна. С такими устройствами также без проблем можно отслеживать входящие звонки, сообщения или получать уведомления из календаря. В Интернете можно найти массу хороших и недорогих моделей, которые не ударят по карману.

Косметический набор

В магазинах сейчас можно встретить огромное количество различных наборов гелей для душа и мыла. Однако это уже прошлый век, да и индивидуальности в таком подарке совершенно нет. Поэтому мы советуем подойти к этому вопросу немного иначе — постарайтесь самостоятельно собрать для подруги косметический набор. В него можно включить питательное масло для тела, хороший скраб, несколько бомбочек для ванн, несколько кремов для рук и ног и парфюм для постельного белья.

Набор масок

В этом случае лучше заранее поинтересоваться, какой тип кожи у вашей подруги. Исходя из этого, а также учитывая ее возраст, обратитесь в магазин и посоветуйтесь с консультантом, который наверняка вам подскажет, какие маски лучше выбрать. Обязательно присмотритесь к чем-то очищающему, а также успокаивающему кожу. Также не ограничивайтесь масками для лица, ведь в наши дни в магазинах продаются макси для зоны декольте, рук и ног. Если вам удастся собрать такой набор, то вы обеспечите своей подруге самый настоящий SPA-набор для дома.

Духи

Зная предпочтения своей подруги в ароматах, вы можете смело выбрать ей парфюм. Это вполне может быть ее любимый аромат, либо же вы можете поэкспериментировать и выбрать что-то новенькое. При выборе духов ориентируетесь только на ее вкус, иначе подарок получится, мягко говоря, не очень хорошим.

Декоративная косметика

Этот вариант можно рассматривать в том случае, если вы знаете, какую марку косметики предпочитает ваша подруга и какими именно средствами она пользуется. Заранее можете аккуратно поинтересоваться, что она хотела бы попробовать из новинок и порадуйте заветным презентом.

Пижама

Уютная и милая пижама еще никогда не была лишней. Особенно для девушки. Определить размер довольно-таки просто, после чего смело отправляйтесь в магазин и ищите что-то особенное. Однако не нужно изысков, поскольку пижама подаренная другом или подругой, должна вызывать у девушки исключительно милые и приятные чувства, но точно не смущение.

Раскраска-антистресс

Увлекательный и интересный подарок, которого хватит на несколько недель, а то и месяцев. На полках книжных магазинов можно найти огромный выбор подобных раскрасок, некоторые из них обернуты в красивый и твердый переплет, так что со временем раскраска не потеряет презентабельный вид.

Дополнения для хобби

Ваша подруга рисует акварелью? Или же она предпочитает лепку из полимерной глины? Тогда в качестве презента вы всегда можете преподнести ей что-то, что пригодилось бы ей в творчестве. Однако тут сразу стоит отметить, что не стоит экономить на покупке какого-то материала, поскольку от их качества напрямую зависит итог работы.

Ароматическое масло

Стильный подарок, который точно придется по душе любительнице разных декоративных безделушек. В комплекте к такому маслу обычно прилагаются палочки, которые ставятся непосредственно в бутылочку и помогают аромату распространиться по всему помещению.

Фотоаппарат мгновенной печати

Если позволяет бюджет, то тогда обязательно порадуйте подругу этим необычным гаджетом. Качество фотографий, конечно, не сравнится с современными смартфонами или зеркальными фотоаппаратами, однако возможность моментально получить снимок позволяет сделать массу спонтанных, веселых и необычных фото.

Чехол для телефона

Весной принято обновлять свой гардероб и менять надоевшую зимнюю одежду на что-то новое и более легкое. То же самое можно проделать и смартфоном, поэтому в качестве подарка можно преподнести необычный и красивый чехол, который будет напоминать вашей подруге о светлом весеннем празднике.

Power-bank

В наше время незаменимая и очень полезная штука. Такой подарок очень порадует вашу подругу, если целыми днями она занята работой или учебой, из-за которых ей некогда зарядить свой телефон. Так вы поможете ей всегда оставаться на связи и сделаете ее жизнь гораздо комфортнее.

Ортопедическая подушка

Полезный и довольно приятный презент, ведь именно от качества сна зависит настроение и самочувствие человека на протяжение всего дня. Стоит отметить, что такая вещица очень пригодится беременным девушкам, ведь они очень часто не высыпаются, поскольку испытывают некоторый дискомфорт по ночам.

Онлайн-курсы

Если ваша подруга давно хотела научиться чему-то новому, то 8 Марта — это отличный шанс подарить ей эту возможность. Поинтересуйтесь, на какой период можно приобрести курсы, что в них входит и в каком режиме они будут проходить. Постарайтесь подобрать оптимальный вариант для вашей подруги и обязательно учтите ее занятость.

Флорариум

Необычное и весьма стильное решение. Сейчас некоторые компании могут изготовить флорариум исключительно по вашему заказу, так что стеклянной оболочке можно придать практически любую форму и поместить в нее живой мох и небольшие растения. Обязательно поинтересуйтесь, как за ним ухаживать, а лучше попросите составить инструкцию для такого подарка. Так он будет долгое время радовать вашу подругу.

Солнцезащитные очки

Прекрасный весенний подарок, ведь активность солнца только набирает обороты и глаза нужно обязательно защищать. Чтобы правильно подобрать очки, вам понадобится понять, какая же форма лица у вашей подруги. Если у вас с этим возникли сложности, то в этом вопросе вам с легкостью поможет консультант в магазине. При этом обратите внимание на тренды, чтобы ваша подруга выглядела стильно в подаренных очках.

Книги

Этот подарок будет актуальным всегда. Это может быть какой-то роман, сборник фантастических рассказов, историческое подарочное издание с красивыми иллюстрациями или путеводитель по современной моде. Подумайте, что заинтересует вашу подругу. В книжном магазине вы наверняка найдете что-то стоящее и любопытное.

В любом случае даже самый простой и недорогой подарок подарит вашей подруге отличное настроение. Ведь главное — это внимание и забота о близких людях. А этому нельзя не радоваться.