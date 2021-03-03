Актриса Мария Аронова: «Судьба наконец-то свела нас с Сережей Буруновым»

Российская актриса театра и кино Мария Аронова в беседе с ФАН выразила радость от совместной работы с Сергеем Буруновым в новом фильме Алексея Нужного «Пара из будущего».

Народная артистка Российской Федерации в эксклюзивном интервью рассказала о съемках фильма, проходившими между двумя волнами пандемии коронавируса, охарактеризовала жанр новой киноленты и восхитилась профессионализмом молодого режиссера.

«Люблю, когда капитана уважают»

— Мария Валерьевна, как вам работалось под началом Алексея Нужного? Это молодой, но уже зарекомендовавший себя режиссер.

— Нам очень повезло с режиссером Лешей Нужным — человеком, который принимал непосредственное участие в написании сценария фильма. Я хочу сказать, что сейчас пошла какая-то необыкновенная волна совершенно замечательных, молодых, правильно воспитанных, в хорошем смысле этого слова, режиссеров. Все то, что мы получаем в училище — разбор материала, правильную работу режиссера с артистами — мы сейчас можем наблюдать непосредственно в кино со стороны молодых ребят. Это, конечно, для меня абсолютное потрясение.

— «Пара из будущего», прежде всего, отличается ярким актерским составом. Что вы можете сказать о тандеме с Сергеем Буруновым? Его ведь даже называют современным Луи де Фюнесом.

— С Сережей Буруновым нас наконец-то свела судьба, а мы ведь выходцы из одного училища. В общем-то, все театральные училища — это большая семья. Это определенная метка, когда ты говоришь, что щукинец. Все щукинцы друг друга знают, все щукинцы очень ценят педагогов, которые их воспитывают. Поэтому то, что нас судьба свела с Сережей — это небывалое счастье. Работать с ним — одно удовольствие, он очень хороший партнер. Сергей Бурунов все очень тонко чувствует, он мгновенно импровизирует, у него совершенно потрясающее чувство юмора. Поэтому для меня было огромным удовольствием работать с Сережей, и я держу кулаки за то, чтобы мы с ним и в театре когда-нибудь встретились и играли в одном спектакле.

— Как вам работа с молодыми актерами — Денисом Парамоновым и Дарьей Коныжевой, сыгравшими в фильме ваших с Сергеем юных альтер эго из прошлого?

— Что касается молодых ребят, Дениса и Даши, то это просто счастье, это такая прелесть! Это артисты с правильными устоями, люди, которые всегда были готовы к съемкам. Люди, которые наблюдали за мной и за Сережей, и понимали всю ответственность того, что с ними происходит. Не было никаких капризов, никаких зажимов на съемочной площадке, все было посвящено общему делу.

И самое главное — я очень люблю, когда капитана корабля в лице режиссера уважают. Мы все собирались вокруг Леши Нужного, который в общем-то младше меня и младше Сережи, Но его авторитет на площадке, который поддерживался всеми — любыми службами, артистами — это самое прекрасное, что только может быть. Потому что тогда капитан корабля совершенно четко понимает, куда мы пойдем по этим волнам.

«Алексей Нужный снимал мужской фильм»

— Как вы решили принять участие в съемках, был ли какой-то длительный кастинг?

— Нет, кастинга никакого не было. Мне прислали сценарий, я прочла его, и мне он показался очень симпатичным. Тогда же я и узнала, что фильм будет снимать Алексей Нужный. Потом, когда мы уже начали работать, вышел его фильм «Огонь» о спасателях МЧС. Я его посмотрела, он мне очень понравился.

Но самым главным решающим фактором был, конечно, Сережа Бурунов. Для меня всегда очень важен партнер. Прекрасно было, что я согласилась участвовать в фильме, что у меня было время. Мы все сошлись в наших планах, и вот родился, с моей точки зрения, очень нежный, добрый и пронзительный фильм. В «Паре из будущего» есть элементы юмора, элементы мелодрамы, но есть и очень щемящие куски. Поэтому да, я очень рада, что эта работа теперь есть в моем списке, мне приятно о ней вспоминать.

— А как проходили съемки? Ведь судя по тому, что работа над фильмом шла в сентябре-октябре прошлого года, вы фактически проскочили между двумя волнами пандемии?

— Да, у нас это, слава тебе господи, получилось. Все было очень честно, все было очень правильно — мы все время сдавали тесты. Слава богу, за нами очень в этом плане следили, чему я была несказанно рада. К нам приезжали на площадку врачи, у нас брали тесты, мы практически сразу получали ответы, и никто у нас не заболел. Вот так мы действительно, как вы говорите, и «проскочили».

Во время съемок фильма были смены, связанные с холодом, с холодной водой, с тем, что нас грели в солдатской палатке. Нам с Сережей Буруновым и ребятам ставили туда печки. Слава богу, никто не заболел у нас. Мы достаточно быстро сняли этот фильм.

— Как бы вы охарактеризовали жанр новой кинокартины?

— Я бы сказала, что это фантастическая комедия с элементами мелодрамы. Наверное, стоит так его выразить.

— Существуют некоторое предубеждение, что фильмы в этом жанре снимаются, в большей степени, для женщин. На ваш взгляд, «Пара из будущего» получилась, скорее, женским фильмом по настроению, или это все же универсальное кино для любого зрителя?

— С моей точки зрения, Алексей Нужный, снимал, в общем-то, мужской фильм. Но это мое сугубо личное мнение. Мне кажется, что это в определенной степени диалог режиссера с самим собой, выраженный через героев Сережи Бурунова и Дениса, который играет его персонажа в молодости. Я думаю, что это, в первую очередь, мужской разговор. «Пара из будущего» рассказывает о переоценке ценностей, это взгляд на себя со стороны. Возможно, фильм связан с какой-то личной историей Алексея или с историей какого-то близкого ему человека. Посмотрев кино на предпремьерном показе, я могу выразить мнение, что, конечно, история посвящена переоценке ценностей для мужчины. Может быть, я и не права.

— Заняты ли вы сейчас в новых проектах?

— Сейчас я нахожусь в стадии ожидания. Я ничего не могу делать в кино, потому что я сейчас бесконечно занята в любимом и родном театре имени Вахтангова. У меня идет подготовка спектакля, который должен выйти в конце апреля, поэтому я всецело поглощена работой в театре. Но пока я не хочу раскрывать подробности…

Российская премьера новой киноленты Алексея Нужного («Я худею», «Громкая связь», «Огонь») состоится 4 марта. Действие фильма «Пара из будущего» разворачивается в недалеком будущем — в 2040 году. Лента рассказывает о супружеской паре — Евгении (Сергей Бурунов) и Александре (Мария Аронова), чьи отношения остыли после 20 лет в браке. Развестись у главных героев тоже не получается, так как в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Однако судьба дает паре шанс: герои попадают в прошлое — в тот самый день, когда юный и влюбленный Женя (Денис Парамонов) сделал предложение прелестной Саше (Дарья Коныжева). Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто, так как молодые будут сражаться за свою любовь.

Закрытый показ фильма состоялся 1 марта.

«В это кино вложено очень много любви и нежности, — обратился перед показом к зрителям Сергей Бурунов. — Надеюсь, вы это почувствуете».

Ранее Мария Аронова выразила соболезнования в связи с кончиной народного артиста Андрея Мягкова и поделилась воспоминаниями о работе со знаменитым актером.