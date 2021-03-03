Задержанного экс-главу приволжского Ростехнадзора отправили под домашний арест

Казань, 3 марта. В Казани суд вынес решение по делу экс-главы приволжского Ростехнадзора Бориса Петрова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Бориса Петрова отправили под домашний арест на два месяца. При этом следствие просило заключить фигуранта под стражу. Региональная прокуратура намерена обжаловать это судебное решение.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану сообщила о задержании 62-летнего бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора, подозреваемого в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следователей, Борис Петров в должности главы управления Ростехнадзора получил более 1,4 миллиона рублей от директора одного из предприятий Набережных Челнов. Деньги предназначались для получения разрешения на введение в эксплуатацию электроустановки.

Следственное управление Следственного комитета по Томской области возбудило уголовное дело в отношении генерального директора томской коммерческой организации, который подозревается в мошенничестве, сообщал ФАН. Он украл деньги из бюджета во время ремонта дорог.