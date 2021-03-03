Пострадавшим от коммунального коллапса в Саратове сделают перерасчет

Саратов, 3 марта. Городская концессия водоснабжения пообещала произвести перерасчет для граждан, которые несколько дней назад надолго остались без холодной воды из-за крупной аварии. Коммунальный коллапс тогда лишил водоснабжения почти полмиллиона человек и прервал работу нескольких муниципальных учреждений.



Пенсионерка Тамара Горохова рассказала корреспонденту ФАН, что ждет подобных действий и от других коммунальных организаций. Отметим, что отключение холодной воды также вызвало перебои с отоплением в сотнях домов. В нескольких районах наблюдалось и отключение электричества.

«Мне интересно, а были какие-то другие варианты? Мы без воды двое суток сидели, почему должны за такие страдания еще и платить? Надеюсь, перерасчитают правильно, мухлевать не будут. Теперь ждем еще сокращения платежки за тепло, которое у нас тоже отсутствовало. Пытались спастись электрическим обогревателем, но и свет на несколько часов выключался: все согревались тем же способом, перегрузив сеть. Пусть коммунальщики компенсируют нам свои ошибки», — заявила пенсионерка.

Причины крупной аварии выясняла специальная комиссия. Как стало известно, произошла разморозка запорной арматуры сбросных водоотводов на насосной станции.