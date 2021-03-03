Выход России из Договора по открытому небу оставил Европу в роли «любимой жены» США

Стремление во всем потакать США лишило Европу как своей повестки в вопросах собственной безопасности, так и геополитической субъектности. В случае с развалом Договора по открытому небу (ДОН) Штаты в очередной раз сделали европейцев заложниками своих агрессивных экспансионистских планов. России же выход из ДОН сулит вполне осязаемую выгоду — в частности, в виде наращивания возможностей ее космической разведки.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший причины и последствия выхода России из договора.

Деталь общего курса

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала текущую ситуацию с ДОН.

«Россия заявила, что если Соединенные Штаты вернутся в этот договор, мы тоже вернемся. США говорят, что изучают и рассматривают его и пока не определились», — сообщила Матвиенко.

Честно говоря, перспективы возвращения в ДОН США и РФ весьма сомнительны, поскольку Вашингтон вышел из него не просто так, а в рамках курса на усиление прессинга в отношении Москвы. И отказываться от этого курса американцы не намерены. Для России же продолжать оставаться в ДОН после того, как его покинули США, абсолютно неконструктивно.

Глава новой американской администрации Джо Байден продолжает милитаризацию отношений на международной арене. Если его предшественник Дональд Трамп видел своего глобального противника в лице Китая, то Байден провозгласил о начале наступления на Россию. Москва в ответ переходит к доктрине тотального сдерживания США по всем фронтам соприкосновения.

Исходя из риторики сторон, можно сделать вывод, что их диалог сейчас возможен лишь по отдельным узким вопросам. На глобальном же уровне отношения Вашингтона и Москвы зашли в тупик. США демонстрируют стремление к агрессивному и лишенному каких-либо компромиссов подавлению своего геополитического противника. В рамках этой стратегии выход Штатов из ДОН становится инструментом создания еще одной точки напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой.

15 января 2021 года российский МИД заявил, что Москва начинает процедуру выхода из ДОН, следуя примеру Вашингтона, который покинул его еще 22 ноября 2020 года. Без участия США и России ДОН утрачивает свой стратегический замысел. Его ликвидация превращает Европу в арену гонки вооружений и иных аспектов милитаризации, в очередной раз подтверждая, что европейские участники НАТО до сих пор не стали субъектами в вопросах собственной безопасности.

Напомним, ДОН, созданный по инициативе Соединенных Штатов в 1992 году и подписанный более чем тремя десятками государств, давал его участникам право по предварительному оповещению проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга на самолетах, не оснащенных вооружением. Россия ратифицировала договор в 2001 году.

Созданный как мера предупреждения внезапного ядерного удара ДОН в условиях постсоветского мира превратился в инструмент мониторинга военной инфраструктуры. География полетов его западных участников оказалась очень неравномерной и не соразмерной условиям использования договора. Почти треть таких полетов осуществлялась над Россией и Белоруссией, в то время как страны НАТО договорились друг друга не инспектировать. В частности, до ноября 2020 года США проводили полеты почти исключительно над российской территорией.

Россия же распределяла свои полеты гораздо более равномерно между странами-участницами договора. Причем всего 12% из них проводились над американской территорией.

С самого начала мотивы и цели участия в ДОН у России и США серьезно различались. Для Москвы сбор данных в рамках договора имел большее значение: в условиях ограниченных возможностей нашей спутниковой группировки он помогал отслеживать ситуацию на европейском театре, где наблюдалось продвижение НАТО к западным границам РФ. Для Вашингтона договор имел ценность как ресурс, используемый в интересах общей разведывательной деятельности стран Альянса и как инструмент военно-дипломатических коммуникаций с Москвой.

После запуска процедуры выхода США из ДОН американские дипломаты не уставали повторять, что это происходит в связи с его «устаревшим форматом», а также неисполнением Россией его условий. Подобные претензии носили надуманный характер — именно так их и классифицировала российская сторона. На самом деле выход Штатов из договора являлся деталью общего последовательного курса Вашингтона на сворачивание сотрудничества с Россией в сфере глобальной безопасности и развертывания масштабной кампании по подавлению любой конкуренции на мировой арене.

При этом Вашингтон дал понять Москве, что впредь намерен выстраивать отношения с ней исключительно с позиции силы. Одновременно американцы уклонились от каких-либо консультаций по ДОН со своими европейскими сателлитами, тем самым просто наплевав на них. Иными словами, европейцы с полного одобрения своего политического руководства оказались заложниками американских попыток шантажировать Россию.

Пространство потенциального конфликта

Итак, Соединенные Штаты «гордо» покинули ДОН. При этом их европейские сателлиты остались участниками договора и сохранили право на полеты над российской, а также белорусской территориями. Сохранили они и свои возможности по обмену развединформацией с США в рамках НАТО.

С точки зрения Москвы, этот курьез шел вразрез как с духом, так и с буквой ДОН, о чем Россия немедленно и сообщила оставшимся участникам. Между тем американцы постарались получить в сложившейся комбинации максимум доступных бонусов: они принялись настаивать на запрете полетов российских самолетов над своими военными базами, развернутыми в Европе.

Далее шахматная партия вокруг ДОН развивалась следующим образом. Россия попросила европейские страны и Канаду предоставить юридические гарантии, что они не станут передавать третьим странам (то есть — США) разведывательную информацию, полученную в ходе полетов в рамках договора. Честно говоря, до сих пор неясно, как должен был бы действовать такой формат, учитывая статус участников НАТО и то, что руководство военной инфраструктурой Альянса осуществляют США… До выяснения дело не дошло: европейские дипломаты принялись обвинять Россию в стремлении расколоть НАТО и поссорить ее европейских членов с США. В целом Европа сделала вид, что никаких российских предложений по ДОН вообще не было.

В ответ на это в ноябре 2020 года в Вене российская делегация представила проект поправок к решению Консультационной комиссии по открытому небу по обеспечению безопасности данных. Их суть заключалась в том, чтобы прямо запретить передачу данных странам, не участвующим в договоре.

В конце декабря, учитывая развертывание в Прибалтике и Польше военных контингентов США, а также общее ухудшение отношений с ЕС и Штатами, российский МИД уведомил европейские страны, что до 1 января 2021 года участники договора должны в юридически обязывающей форме подтвердить свое согласие с российским предложением и выразить готовность принять требования. В противном же случае Москва начнет процедуру выхода из ДОН.

Учитывая нескрываемую враждебность Европы и принятие ею американской модели отношения к России как к побежденной стороне, реакцию Старого Света на действия Москвы можно было предугадать заранее. В совместном письме, направленном в Москву 30 декабря 2020 года, министры иностранных дел 16 стран-участниц ДОН, в том числе Германии и Франции, отказались принимать российские условия. Другие государства сообщили примерно то же самое, но в двустороннем порядке, а некоторые и вовсе оставили российский проект поправок без ответа.

«Ну, нет так нет», — пожала плечами Россия и вышла из Договора, оставив европейских дипломатов пожинать плоды своего высокомерия и политической близорукости. Добавим, что Белоруссия из ДОН не вышла, а значит у России появилась возможность «отзеркалить» действия США и, пусть и в меньшем объеме, но продолжать получать развединформацию через своего союзника, сохранившего членство в договоре.

Для Европы же, вслед за организованным из Вашингтона крахом ДОВСЕ и ДРСМД, выход России из ДОН стал еще одним ударом по безопасности. Ведь «обнуление» перечисленных договоров приведет не только к дальнейшему наращиванию военного присутствия НАТО у западных границ РФ, но и к соответствующей ответной реакции Москвы.

Усиление российской военной группировки на западном оперативном направлении будет подразумевать далеко не только увеличение в ней количества солдат, танков, орудий, самолетов и вертолетов. Москва развернет на Запад новые ОТРК, комплексы ПРО и ПВО, новейшие гиперзвуковые «Кинжалы», да и на МБР может не поскупиться… Фактически, с подачи заокеанских партнеров, европейцы своей политикой соглашательства впервые со времен глобального противостояния НАТО и ОВД превращают Европу в пространство потенциального военного конфликта.

Курс Байдена на формирование наибольшего числа точек напряженности для России хорошо просматривается не только в ситуации с ДОН, но и в увеличении числа американских воздушных разведчиков у наших границ, в эскалации конфликта в Донбассе, в одобрительном отношении американцев к саботажу Киевом Минских соглашений, в стремлении США противодействовать постройке газопровода «Северный поток — 2», в заявлении Белого дома об отказе признавать «аннексию» Крыма и в его же анонсировании нового пакета антироссийских санкций, теперь увязываемых не только с «вмешательством РФ в американские выборы», но и с «делом Навального». Логика таких поступков Штатов делает шансы на восстановление ДОН крайне иллюзорными, тем более что Вашингтон не намерен добиваться «перезагрузки» отношений с Москвой.

Самая пострадавшая сторона

Для России выход из ДОН означает необходимость наращивания иных возможностей по сбору разведывательной информации на европейском и американском направлениях. В первую очередь, речь идет, конечно, об усилении орбитальной группировки спутников разведывательного назначения. Это вынужденная, но необходимая мера может рассматриваться как безусловное благо для повышения обороноспособности государства, поскольку наращивание возможностей космической разведки имеет глобальный характер и повышает военные возможности России по всему миру.

Впрочем, усилением своей спутниковой группировки, а также наращиванием иных возможностей по сбору развединформации об иностранных «партнерах», Россия занималась и ранее. Таким образом, отказ от ДОН для Москвы мало что изменит.

Совсем другое дело — европейские страны. У них, по сравнению с США и РФ, в плане собственных возможностей сбора развединформации «дым пожиже и труба пониже», особенно в области космической разведки. После прекращения разведывательных полетов над российской территорией европейцам придется идти на поклон к американцам с их спутниками. Это еще больше увеличит зависимость несамостоятельных европейских столиц от Вашингтона в ситуации, когда Европа становится пространством потенциального военного конфликта.

Таким образом, самой пострадавшей стороной от развала ДОН оказываются европейские союзники американцев. Этого можно было избежать, если бы Старый Свет, исключительно ради защиты собственной безопасности, а также стремления избежать милитаризации региона, занял в отношении сохранения ДОН хоть сколь-нибудь самостоятельную, а не проамериканскую позицию.

Увы, вместо этого европейские страны решили заняться сомнительным «косплеем» США, включая демонстративное отношение к Москве как к «побежденной стороне, обязанной подчиниться диктату победителей». Неудивительно, что 15 января Москва красиво хлопнула дверью, оставив европейцев с носом… Пардон — с ДОН, но без РФ.

Стремление быть «любимой женой» США лишило Европу в вопросах собственной безопасности как своей повестки, так и субъектности. Соединенные же Штаты в который раз сделали европейцев заложниками своей агрессивной экспансионистской политики, причем с полного одобрения европейских правительств.