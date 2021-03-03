Россияне могут получить до 20 тысяч рублей штрафа за агитацию в день тишины

Москва, 3 марта. Совет Федерации ужесточил штрафные санкции за агитацию в неположенных местах в день тишины.

Для гражданских лиц сумма штрафа составит от 5 до 20 тысяч рублей. Должностные лица ожидает санкция в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица заплатят за незаконную агитацию от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее Госдума РФ приняла поправки, позволяющие блокировать распространяемые с нарушениями агитационные материалы. Избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с соответствующим требованием.