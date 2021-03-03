Психолог объяснил, чем опасно покупать себе цветы на 8 Марта

Москва, 3 марта. Последствия, к которым может привести покупка цветов себе в качестве подарка на 8 Марта, назвала психолог Анна Хныкина.

Женщина, которая самостоятельно покупает букет на праздник, чтобы похвастаться и привлечь внимание подписчиков в социальных сетях, потом будет страдать. Об этом психолог рассказала изданию «Ридус» в преддверии Международного женского дня. Она объяснила, что многое зависит от человека. Если девушка купила цветы, чтобы опубликовать в Instagram и создать иллюзию, будто ей их подарили, то в итоге расстроится. Она будет знать правду.

Цель поступка зависит от зрелости женщины, добавила Хныкина. Взрослые как сами дарят себе подарки, так и получают их от других. Нет ничего плохо в том, чтобы устроить себе праздник. Главное — отдавать себе отчет в мотивации подобного поступка, считает психолог. Важно быть честным с собой и понимать, что вызвало такое действие. Если цветы покупаются от любви к жизни, то это принесет радость. Если букет приобретается из-за того, что ждать подарка не от кого, то это вызовет расстройство.

До этого стало известно, какие подарки являются наиболее популярными у россиян на 8 Марта. Первыми в рейтинге стоят товары в категории косметики и парфюмерии.