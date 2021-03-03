Моргенштерна и Ольгу Бузову захотели отправить на конкурс «Евровидение»

Москва, 3 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова и рэпер Моргенштерн могли бы поехать на песенный конкурс «Евровидение» от России в 2021 году, считает музыкальный критик Артур Гаспарян.

Выбирать участника соревнования исполнителей, который представит Россию, будут 8 марта. Имена претендентов пока что держатся в секрете.

«В качестве страшного сна можно предположить, что и Ольгу Бузову отправят. Плюс всплывали совершенно разные фамилии и имена из топовых персонажей, как NILETTO и Моргенштерн», — сообщил Гаспарян.

Продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл тоже поделился предположениями о том, кто из артистов может поехать на европейский песенный конкурс. По мнению эксперта, отправлять на Евровидение рок-музыкантов точно не стоит.

А вот поездке Бузовой и Моргенштерна на музыкальное состязание Маршалл был бы рад. Продюсер в шутку заявил в эфире радио НСН, что певица и рэпер после выступления на конкурсе могли бы уехать в мировое турне «без обратного заезда в Россию».

Блогер Вадим Манукян связался с источником на Первом канале и выяснил для ФАН подробности национального отбора на Евровидение. Участника конкурса определят при помощи зрительского голосования.