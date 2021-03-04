Россельхознадзор: Канада и США вводят Россию в заблуждение о поставках ГМО-растений

Канада и США вводят Россию в заблуждение относительно наличия ГМО-конструкций в поставляемых на территорию страны растениях, заявила и. о. начальника управления фитосанитарного надзора и семенного контроля Россельхознадзора Наталья Соловьева. Подробности — в видеоматериале ФАН.

«Мировое сообщество ведет себя некорректно. Мы сталкиваемся с этим каждый день, — сообщила сотрудница ведомства во время своего выступления в Общественной палате РФ. — В ответ на наши запросы Канада сообщает, что злаковые растения, которые используются для посева, производства сена и сенажа никогда не подвергались ГМО-модификациям. Наши коллеги нам привели факты: в открытых источниках, в научных публикациях этих стран существует информация о том, как мята и люцерна подвергаются ГМО-модификациям».

По данным Россельхознадзора, ежегодно в Россию попадает более 80 тысяч тонн семян из Аргентины, Китая, Чили, Канады, США, которые выращивают ГМО-растения. Поставщики подтверждают отсутствие генетических модификаций в семенном материале, однако на территорию страны все чаще попадают семена неизвестного происхождения иностранной селекции. Этому способствуют и низкие штрафы за нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений по ст. 10.13 КоАП РФ. По мнению ведомства, они не соответствуют ущербу, который производители этих растений наносят стране.

«Биологические риски легко трансформируются в экономические. Мы можем потерять рынок органической продукции, который у нас сейчас только зарождается. На мировом рынке нас никто не ждет с другим видом продукции. Органика идет великолепно», — привел пример советник директора подведомственного Россельхознадзору Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов Алексей Алексеенко.

По данным ВГНКИ, в 2020 году посевы ГМО-культур на территории США сократились на два миллиона гектаров — выращенную у себя продукцию американцы стремятся сбыть в другие страны.

«В качестве одной из них они рассматривают Россию, где могли бы производить ГМО-зерно для продажи на другие рынки с помощью своих компаний. Эта программа финансируется во многом Госдепом США, транснациональными компаниями и международными банками. На самом деле это пирамидальная схема, которая выстраивается в интересах очень узкой группы стран», — заявил Алексей Алексеенко.

Наталья Соловьева предложила максимально ограничить доступ семян иностранной селекции на территорию государств — членов Евразийского экономического союза и унифицировать законодательство этих стран в области контроля за ГМО.

«Свободное обращение семян на территории ЕАЭС и возможность получать семена из Казахстана, Белоруссии приводят к тому, что задекларированные как не ГМО семена и не подвергнутые нашему лабораторному контролю могут быть завезены в страну и высеяны», — сказала она.

Присутствующий на встрече в ОП РФ начальник отдела сельскохозяйственных субсидий Евразийской экономической комиссии Андрей Дробышевский попросил ведомство подготовить конкретные предложения и направить их в комиссию через Минэкономразвития РФ.

Согласно статье 149 ФЗ РФ «О семеноводстве», в России запрещено выращивать ГМО в каких-либо целях, кроме проведения научных исследований. Контроль выращиваемого и ввозимого на территорию страны семенного материала осуществляет Россельхознадзор. Тем не менее в первом квартале 2020 года Россельхознадзор снял с реализации около 12 тысяч пакетов семян неизвестного происхождения. Позже Китай обнаружил в привезенном российском рапсе и рапсовом масле генетически модифицированные организмы.

«Мы занимаемся развитием органического земледелия, заявляем себя как зона, свободная от ГМО, но сталкиваемся с такими фактами из-за несовершенства нашего законодательства, — считает Наталья Соловьева. — Мониторинг ГМО на территории РФ законодательно не закреплен. То есть представители Россельхознадзора в настоящий момент не имеют официального права заниматься исследованием посевов на предмет наличия ГМО. Возможно, эта проблема будет отчасти снята новой редакцией ФЗ «О семеноводстве», которая будет рассматриваться в Госдуме РФ».

Член комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Михаил Бажинов подтвердил наличие законодательных дыр.

«В пунктах пропуска на государственной границе в Белгородской области мы сталкиваемся с тем, что в зоне ответственности Россельхознадзора находятся только государственный ветеринарный контроль и государственный карантинный, фитосанитарный контроль. Государственный семенной контроль на границе не осуществляется. Не существует механизма контроля посевных, посадочных, содержания ГМО в семенах и посадочных материалах на границе. Нет процедуры возврата или уничтожения некачественного материала в случае его выявления», — сказал он.

Кроме того, по словам общественника, контроль ГМО в семенном материале затруднен из-за отсутствия в России подходящих тест-систем.

«Что касается производства тепличных овощей, то у нас в стране более чем на 50% площадей выращиваются импортные, в основном голландские гибриды, — добавил генеральный директор ООО «Тепличный сервис» Александр Цыдендамбаев. — Выращивать генно-модифицированные овощи запрещено, но нет никакого подтверждения соответствия семян указанному на упаковке названию сорта».

Ранее в Общенациональной ассоциации генетической безопасности осудили требование владельцев кошек и собак вернуть в Россию корма канадского предприятия Champion PetFoods, в которых Россельхознадзор обнаружил незарегистрированные ГМО-компоненты.