Самолет с десятью пассажирами на борту разбился в Южном Судане

Джуба, 3 марта. Губернатор южносуданского штата Джонглей Денай Джок Чагор сообщил о гибели десяти человек в результате крушения коммерческого самолета. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам главы региона, самолет авиакомпании South Supreme Airlines разбился накануне, около 17:00 по местному времени, недалеко от аэродрома Пиери, практически сразу после взлета.

Самолет направлялся в столицу Южного Судана Джубу.

Погибли двое пилотов и восемь пассажиров воздушного судна. Губернатор Денай Джок Чагор выразил соболезнования семьям погибших.

«От себя лично и от имени народа штата Джонглей и всей нации я выражаю соболезнования пострадавшим семьям и друзьям в эти часы горя», — цитирует агентство Anadolu заявление губернатора.

По словам очевидцев, среди погибших двое детей и шесть женщин. О причинах авиакатастрофы пока не сообщается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крушении самолета в Нигерии.